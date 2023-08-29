Sony подала более 20 исков к ИП из-за контрафакта на маркетплейсах

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Производитель игровых консолей PlayStation c начала года подал в арбитражные суды России более 20 исков, связанных с нарушением прав на товарные знаки, пишет «Коммерсантъ».

Компания обвиняет индивидуальных предпринимателей в продаже контрафактных товаров PlayStation на Wildberries, в том числе поддельных геймпадов.

Иски поданы от имени Sony Interactive Entertainment (SIE). Всего с начала 2023 года подала в России 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды, десять из них — в августе. Часть дел связана со взысканием компенсации с индивидуальных предпринимателей в связи с продажей контрафактных геймпадов на Wildberries. В двух случаях суды удовлетворили иски полностью, в трех — частично, остальные дела рассматриваются. Число исков, поданных с начала года к ИП, больше, чем было типично для компании до 2022 года, указывает газета. Так, в 2013 году суды рассмотрели 11 исков со стороны предшественницы SIE в Европе — Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) — к ИП и магазинам электроники. В последующие годы исков со стороны дочерних компаний Sony, включая российскую «Сони Электроникс», было меньше.

В Wildberries заявили, что «круглосуточно мониторят» ассортимент товаров, а продавцы могут разрешать споры о подозрениях на контрафакт с помощью собственного «цифрового арбитража» площадки. В Sony Interactive Entertainment на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Продажу игр и консолей PlayStation в России Sony приостановила в марте 2022 года. Кроме того, в России с тех пор недоступен PlayStation Store–магазин для покупки электронных версий видеоигр. Тем не менее, в октябре того же года в продаже на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс-маркет» в магазинах появились геймпады PlayStation 5, сертифицированные для России.

Представители ретейлеров сообщили «Известиям», что это новые официальные поставки, а не параллельный импорт, в продажу также поступили и новые игры компании, которые официально в России не выходили, а ключи к ним были предназначены для России. Эксперты, опрошенные изданием, говорили, что за поставки игр и консалей отвечают небольшие официальные дистрибуторы компании.