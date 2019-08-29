«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году

Компания может вернуться к уровням 2017 года — 192 млрд куб. м, но это пессимистичный сценарий. Базовый предусматривает поставку до 198 млрд куб. м

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«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.

«Мы вернемся [в 2019 году] на уровень 2017 года — примерно 192 млрд куб. м газа, это снижение на 4–4,5% от уровня 2018 года», — сказал он. В самом конце телефонной конференции Мальгин отметил, что имел в виду худший сценарий, когда говорил про 192 млрд куб. м, в базовом сохраняется ожидание поставить в Европу 194–198 млрд куб. м газа.

Что касается средней цены на газ в Европе, «Газпром» ожидает ее снижение по сравнению с 2018 годом. «По итогам года мы ожидаем 8% роста к 2017 году, а к 2018 году — 13% снижения средневзвешенной цены продажи газа в Европу», — сообщил Мальгин.

Начальник финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников, в свою очередь, добавил, что несмотря на значительное снижение спотовых цен на газ, «Газпром» сохраняет конкурентоспособность на рынке Европы. «В отчетном периоде мы наблюдали умеренное снижение цен на нефть и значительное снижение цен на газ на европейских торговых площадках. Так, во втором квартале спотовые цены на газ снизились на 33%, а накопленным итогом с начала 2019 года снижение составило более 54%. При этом даже в таких условиях «Газпром» сохраняет высокую конкурентоспособность и лидирующие позиции на рынке», — сказал он.