Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачам

Мировые фармкомпании стали меньше платить российским врачам. В 2023 году 10 крупнейших производителей выплатили медикам 652,6 млн руб. — на 17% меньше, чем год назад. Лидер по выплатам — немецкая Bayer — за год сократила их на 31%

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В 2023 году десять крупнейших по выручке зарубежных производителей лекарств сократили выплаты российским врачам почти на 16,9%, подсчитал РБК на основе их отчетов. Речь идет о так называемой передаче ценностей — оплате участия специалистов здравоохранения в научных конференциях, компенсации расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.

Как считали Отчеты о передаче средств специалистам здравоохранения с 2016 года публикуют компании, входящие в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM). Это, по мнению членов объединения, способствует «повышению взаимной ответственности и этичности взаимо­действия между фарминдустрией и медицинским сообществом» и «служит интересам пациентов и росту взаимного доверия в глазах общества». В отчетах указывается общая сумма переданных специалистам здравоохранения ценностей, а в ряде случаев и информация о том, какую сумму и за какую услугу получил конкретный врач. Это может быть оплата регистрационных взносов за участие в конференции, компенсация транспортных расходов, вознаграждение за оказанную консультацию. Сейчас в AIPM, по данным ее официального сайта, входит 56 компаний. РБК суммировал «передачу ценностей» десяти крупнейших игроков из тех, кто опубликовал отчеты на момент их изучения. В десятку компаний, чьи данные были проанализированы, вошли (в порядке убывания выручки за 2023 год): Pfizer, Bayer, Novo Nordisk, Takeda, Gilead, Teva, CSL Behring, Astellas, GSK, Servier.

Всего в 2023 году, по подсчетам РБК, десять крупнейших зарубежных фармкомпаний заплатили врачам в России 652,6 млн руб. против 762,9 млн руб. годом ранее. Выплаты, согласно раскрытой в отчетах информации, получили не менее 9,1 тыс. специалистов здравоохранения (годом ранее — 12,7 тыс.). Указать точное число получателей невозможно, так как не все компании приводят количество врачей, которым были переданы «ценности», — в ряде случаев в отчетах содержится информация только о тех, кто согласился ее раскрыть.

Самые щедрые компании

Больше всего из десятки крупнейших по выручке фармкомпаний российским врачам заплатила в 2023 году немецкая Bayer — 230,6 млн руб. По сравнению с предыдущим годом ее выплаты упали более чем на треть: в 2022-м они составили 336,6 млн руб. На втором месте американская Pfizer, в 2023 году передавшая «ценностей» российским специалистам здравоохранения на 217,7 млн руб. По сравнению с аналогичным показателем 2022 года сумма выплат увеличилась на 68,4%. Замыкает тройку лидеров французская Servier, увеличившая выплаты на 14,9% — с 84,6 млн руб. в 2022 году до 97,2 млн руб. в 2023-м.

Наиболее существенное снижение суммы выплат продемонстрировали три компании — американская GlaxoSmithKline (GSK), японская Takeda и датская Novo Nordisk. Все они сократили «передачу ценностей» почти полностью. Takeda и Novo Nordisk, согласно их отчетностям, сделали выплаты только одному врачу каждая — около 40 тыс. и 11 тыс. руб. соответственно. А замыкающая десятку крупнейших по выручке иностранных компаний американская Gilead Sciences не отчиталась о выплатах ни одному российскому специалисту здравоохранения.

Врачи-миллионеры

Специалистов, получивших «ценностей» на сумму больше 1 млн руб., в 2023 году было как минимум четыре — все они сотрудничали с Bayer.

На первом месте по объему выплат — московский врач Оксана Богдашевская, работающая главным гинекологом сети клиник «Клиника Фомина». Ей Bayer, согласно отчету, заплатила суммарно 1,8 млн руб. В комментарии РБК Богдашевская уточнила, что получила от немецкой компании чуть больше 1,5 млн руб., остальная сумма — это расходы Bayer на ее трансфер и проживание.

Врач рассказала, что сотрудничает с немецкой фармкомпанией уже около десяти лет. Bayer — один из крупнейших производителей гормональных лекарств для портфеля «Женское здоровье» — препаратов для менопаузальной гормонотерапии и лечения эндометриоза, а также контрацепции, напоминает Богдашевская. Это направление ее экспертизы, уточнила она, добавив, что при поддержке компании читает лекции по этим темам для врачей. При этом Богдашевская подчеркнула, что считает «важным и правильным» всегда сообщать аудитории о конфликте интересов, когда лекционный материал спонсирован. Врач также отметила, что читает лекции и для других фармкомпаний, в том числе Besins (основанная в Париже Besins Healthcare, специализирующаяся на репродуктивном здоровье мужчин и женщин) и Organon (американский производитель лекарств в той же сфере). «Для меня принципиально, что информация тщательно выверена, соответствует российским клиническим рекомендациям и критериям приемлемости», — отметила Богдашевская.

Еще 1,4 млн руб. немецкая фармкомпания выплатила петербургскому гинекологу Наталье Тапильской, работающей, согласно отчету Bayer, в петербургском ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта». РБК направил запрос в эту организацию. Наибольшую часть средств — 970 тыс. руб. — Тапильская получила за «оказание услуг и консультирование», еще 379,6 тыс. руб. составили «расходы, связанные с договорами оказания услуг и консультирования, включая расходы на проезд и проживание, установленные в договоре», еще 12,2 тыс. руб. — за проезд и проживание.

Чуть более 1 млн руб. суммарно получил гинеколог Виталий Беженарь — руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. Связаться с Беженарем на момент публикации не удалось. Аналогичную сумму Bayer выплатила онкологу Евгению Имянитову, работающему в Петербурге в Онкологическом центре им. Н.П. Напалкова, следует из отчетности немецкой фармкомпании. При этом в разговоре с РБК Имянитов заявил, что не знает, «откуда такие выплаты от Bayer», предположив, что «это какая-то ошибка, скорее всего». «Bayer, по-моему, у нас не работает», — заявил онколог.

Почему изменился размер выплат

«Снижение объема выплат специалистам здравоохранения стало результатом изменения нашего подхода к работе», — заявили РБК в Bayer. Компания, в частности, сфокусировала свою деятельность только на тех активностях, которые представляют «наибольшую ценность для повышения знания врачей о правильном применении» ее продуктов, в том числе на цифровых решениях.

После начала специальной военной операции России на Украине многие крупные иностранные фармкомпании приостановили маркетинговые программы на российском рынке, напоминает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В их числе были, в частности, Bayer, заявившая о приостановке инвестиций в российский рынок и отказе от «неосновных» видов деятельности на нем, Pfizer и другие. Прежде всего они отказались от рекламы в СМИ, поскольку это наиболее заметный формат, который легко отслеживается, пояснил Беспалов.

При этом остановка продвижения сразу же сказалась на продажах, так как конкуренты, в том числе российские компании, наоборот, нарастили активность, продолжает Беспалов. Иностранным производителям пришлось на это реагировать, в частности, за счет расширения работы с врачами. В итоге, по оценкам эксперта, объем работы со специалистами здравоохранения в 2022 году был даже выше, чем годом ранее.

В 2023 году, в свою очередь, иностранные фармкомпании расширяли другие каналы продвижения, говорит Беспалов. Например, по его данным, они существенно нарастили активность через рассылки и соцсети, а также увеличивали объемы маркетинговых контрактов с аптечными сетями.

Кроме того, продолжает эксперт, в минувшем году зарубежные производители активно чистили свои портфели, отказываясь от поставок в Россию ряда лекарств из-за появления аналогов и падения продаж. Все это могло повлиять на сокращение общего объема выплат специалистам здравоохранения, заключает Беспалов.