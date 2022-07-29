Производитель Smirnoff оценил потери от ухода из России в £146 млн
Общие потери от выходи из России производителя Smirnoff, Guinness и Baileys составил 146 млн фунтов стерлингов. Об этом говорится в сообщении компании Diageo о предварительных результатах за финансовый год, завершившийся 30 июня.
Закрытие бизнеса в России непосредственно привело к потере 50 млн фунтов — 14 млн фунтов из-за прекращения действующих контрактов и 13 млн фунтов из-за увольнения сотрудников.
Общие потери от выхода Diageo оценила в 146 млн фунтов. 77 млн фунтов пришлось на обесценивание бренда Bell. 19 млн фунтов пришлось на потерю репутации, связанной с брендом Smirnoff.
О выходе из России Diageo объявила в конце июня. По расчетам компании, процесс выхода из России займет шесть месяцев. На протяжении этого времени компания намерена поддерживать российских сотрудников и предоставить им расширенный пакет компенсационных выплат.
Ранее в марте Diageo приостановила поставки в Россию и на Украину. «В нашем приоритете безопасность наших людей на Украине и всего региона», — поясняли в компании. Экспорт продукции в Россию Diageo начала в 2006 году.