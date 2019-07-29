Лев Хасис продаст свою долю в «Глобус Гурмэ»

Сооснователь «Глобус Гурмэ» Лев Хасис выходит из состава акционеров сети — его пакет перейдет топ-менеджерам. Хасис, занимающий пост первого зампредправления Сбербанка, потерял интерес к «классической рознице»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Об изменениях в составе акционеров «Глобус Гурмэ» свидетельствуют данные кипрского реестра (головная структура ретейлера — STK Retail Holding Ltd). В последние годы основным акционером STK Retail Holding Ltd были компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68% до 6%. Основное изменение связано со значительным сокращением пакета Льва Хасиса, рассказал РБК источник, близкий к компании. Еще один собеседник РБК, знакомый с сутью изменений, подтвердил, что бизнесмен уже снизил свою долю до «менее чем 6% в пользу менеджмента» ретейлера. По его информации, в ближайшее время «будет продан и оставшийся пакет».

Гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев подтвердил РБК, что он и несколько других топ-менеджеров компании выкупили пакет Хасиса в рамках ранее заключенного опционного соглашения. «Лев Хасис уже много лет являлся «глубоко спящим акционером» и не принимал участия в управлении, — рассказывает Яковлев. — В итоге мы с партнерами реализовали право выкупа».

Кто еще стал акционером «Глобус Гурмэ» Кроме Fosbourne, в STK Retail Holding Ltd есть и другие акционеры, которых коснулись изменения. Еще одна компания, которая была в числе бенефициаров, Galdvir Holding Inc., увеличила свою долю с 4,3% до 41,99%. В состав акционеров STK вошли Самвел Караханян (ему теперь принадлежит примерно 8% ретейлера) и компания Testino Ltd (43,99%). Караханян, президент коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры», подтвердил РБК, что является акционером «Глобус Гурмэ». Он уточнил, что является совладельцем уже несколько лет (когда именно он стал партнером сети, он не комментирует): ранее его доля была оформлена через Forbourne, сейчас — напрямую.

Никаких изменений в концепции сети, по словам Яковлева, не планируется. Сейчас «Глобус Гурмэ» насчитывает восемь традиционных гастрономов в Москве и Санкт-Петербурге, а также три магазина формата «Глобус Гурмэ Экспресс» в терминалах аэропорта Шереметьево. «Мы осознаем, что мы — нишевой проект с ограниченными возможностями по масштабированию, — рассказывал в одном из интервью Яковлев. Несмотря на санкции и снижение потребительской активности, значительных изменений в выручке ретейлера не было: например, оборот ООО «СТК» (операционная компания сети) в 2013-м составил 3,144 млрд руб., а по итогам 2017-го (последние доступные данные СПАРК) — 3,466 млрд руб. «В 2017 году у нас был небольшой отток по количеству чеков, при этом выручка за год выросла, потому что вырос средний чек. При этом мы точно знаем — наши клиенты остаются с нами», — отмечал Яковлев.

Лев Хасис от комментариев отказался. Как утверждает один из собеседников РБК, «Хасис потерял активный интерес к классической рознице, и сейчас ему больше интересны проекты его работодателя — Сбербанка».