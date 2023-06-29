Reuters узнал о планах признать подсластитель из Coca-Cola канцерогеном

Подсластитель аспартам, который добавляют в диетическую Coca-Cola, международное агентство по изучению рака может отнести к канцерогенам. В ассоциации подсластителей считают, что эти выводы не совсем точны с научной точки зрения

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Один из самых распространенных в мире искусственных подсластителей — аспартам (Aspartame E951), используемый в том числе при производстве диетической Coca-Cola, в следующем месяце может быть объявлен Международным агентством по изучению рака (IARC) «возможным канцерогеном», сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Канцероген — это любое вещество или излучение, которое способствует канцерогенезу (образованию рака). К химическим канцерогенам относят в том числе ряд пищевых добавок. Некоторые из них способны повреждать геном и нарушать клеточные метаболические процессы.

Решение IARC о включении аспартама в список «возможных канцерогенов» было принято по итогам изучения многочисленных данных экспертной группой Объединенного комитета экспертов ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией по пищевым добавкам (JECFA). Эта структура вынесет свой вердикт относительно аспартама, скорее всего, в середине июля. Reuters указывает, что с 1981 года JECFA считает аспартам безопасным, если употреблять его в пределах суточной нормы (например, человеку весом 60 кг для возникновения рисков нужно пить не менее 12 банок диетической колы за сутки).

В Международной ассоциации подсластителей (ISA) заявили, что обзор IARC «не является всеобъемлющим с научной точки зрения, в значительной степени основан на широко дискредитированных исследованиях» и может ввести потребителей в заблуждение.

Как отмечает Reuters, IARC не учитывает, какой может быть безопасная доза для употребления. В прошлом, когда агентство давало свои оценки относительно других веществ, это могло привести к предрассудкам, давлению на производителей и судебным искам.

Например, IARC причисляло к вероятным канцерогенам гербицид глифосат, но Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и некоторые другие аналогичные ведомства опровергали это. Из-за этих заявлений немецкая компания Bayer судилась в США по искам от тех онкобольных, кто считал, что болезнь появилась у них из-за использования глифосата.

Также IARC утверждало, что, «вероятно, вызывать рак» могут ночная работа, употребление красного мяса или использование мобильных телефонов.