«Москвич» возглавит немец из КамАЗа

Ханс-Петер Мозер (Фото: moskvich-auto.ru)

«Москвич» возглавит Ханс-Петер Мозер, который до сентября прошлого года был руководителем проекта «Реинжиниринг» в КамАЗе, говорится в сообщении предприятия.

Нынешний глава Дмитрий Пронин перейдет на пост председателя совета директоров «Москвича». Он был гендиректором с мая прошлого года, до этого работал заместителем руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в Германии, проект «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ» он возглавлял с 2013 по 2022 год. «Ханс-Петер обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях, где проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов», — объяснили назначение в «Москвиче».

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