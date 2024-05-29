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Миллиардер из Чехии выкупит британскую почту Royal Mail за £3,57 млрд

Чешский миллиардер Кржетинской договорился о покупке Royal Mail за £3,57 млрд
Контролирующая британского почтового оператора компания IDS приняла предложение Даниэля Кржетинского о выкупе ее контрольного пакета. Уже владеющий долей в IDS миллиардер может стать ее единственным владельцем
Даниэль Кржетинский
Даниэль Кржетинский (Фото: David W Cerny / Reuters )

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский (Forbes оценивает его состояние в $9,3 млрд), может стать первым в истории иностранцем, взявшим под свой контроль британскую почтовую службу Royal Mail, основанную еще в XVI веке. В среду, 29 мая, материнская компания почтового оператора International Distribution Services (IDS) объявила, что ее совет директоров поддержал повторное предложение одной из подконтрольных EP Group Кржетинского структур (EP UK Bidco Limited) о выкупе всех бумаг IDS. Кроме тех, которые EP Group уже контролирует через другую свою структуру — Vesa Equity Investment (Vesa), владеющую примерно 27,6% акций IDS и являющуюся ее крупнейшим акционером.

По условиям соглашения, EP Group согласилась выплатить за каждую акцию IDS до £3,7, из которых £0,08 могут быть выплачены нынешним акционерам британской компании в случае утверждения сделки. Предложенная Кржетинским цена на 73% превышает цену бумаг IDS на 16 апреля 2014 года (последний торговый день на Лондонской бирже перед тем, как было сделано предложение о покупке) и более чем в полтора раза средневзвешенную цену за предыдущие 12 месяцев.

Общая стоимость сделки, таким образом, оценивается в £3,568 млрд ($4,55 млрд). После сообщении о решении совета директоров IDS стоимость ее бумаг на Лондонской бирже выросла на 4%, поднявшись на максимуме до £3,352.

«Royal Mail является частью самой структуры британского общества и остается таковой на протяжении уже сотен лет. EP Group испытает глубочайшее уважение к истории и традициям Royal Mail, и я знаю, что владение этим бизнесом сопряжено с огромной ответственностью — не только перед сотрудниками компании, но и перед гражданами страны, которые каждый день полагаются на ее услуги», — заявил Кржетинский.

Миллиардер заверил, что EP Group готова поддержать IDS на «критическом этапе ее трансформации», в которой компания нуждается для того, чтобы не отстать от конкурентов и стать одной из крупнейших групп почтовой логистики в Европе.

По условиям достигнутого соглашения, EP Group обязалась сохранить в течение пяти лет после сделки соблюдать действующие в настоящее время в Британии правила доставки почтовых отправлений и сохранять бренд Royal Mail, не переносить штаб-квартиры IDS и Royal Mail Group за пределы страны и оставить обе компании налоговыми резидентами Великобритании и в течение двух лет не ухудшать условий труда работников.

Совет директоров IDS в своем сообщении назвал условия приобретения компании «справедливыми и разумными». Директора указали на то, что Royal Mail испытывает финансовые трудности из-за продолжающегося уже много лет сокращения числа отправляемых писем и масштаб убытков таков, что мешает остро необходимой модернизации, а превращение в частную компанию под управлением EP Group позволило бы почтовому оператору привлечь для своего развития инвестиции и «сосредоточиться на долгосрочном росте, свободном от краткосрочных финансовых целей и дивидендного давления публичных рынков».

Директора IDS единогласно рекомендовали акционерам компании принять предложенную EP Group сделку. Окончательное решение о ее принятии должно быть принято на собрании акционеров IDS. При этом один из нынешних совладельцев компании заявил Financial Times, что разочарован предложенной суммой опасается, что срыв сделки приведет к тому, что акционеры IDS «застрянут» в худшем положении, связанными с топ-менеджерами компании, не видящими в сохранении ей публичного статуса.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Великобритания Даниэль Кржетинский Royal Mail
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