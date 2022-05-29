Komatsu частично возобновила поставки на Украину

Японский производитель строительной техники Komatsu возобновляет поставки в те регионы Украины, которые считаются безопасными. Компания также не собирается уходить из России, сообщил ее глава Хироюки Огава

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Компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии Komatsu частично возобновила поставки продукции на Украину, она также намерена продолжить работу и в России, предоставляя обслуживание своей техники через дистрибьютеров, сообщает Nikkei со ссылкой на заявление главы компании Хироюки Огавы.

«На Украине продолжается добыча, в том числе, железной руды. Оборудование продолжает использоваться даже после начала столкновений с Россией, и поставки дистрибьюторам частично были возобновлены», — приводит издание слова Огавы.

Он уточнил, что поставки возобновлены в регионы, где была подтверждена безопасная обстановка, однако в восточные районы Украины, взятые под контроль российскими силами, продукция компании пока не поставляется. Отвечая на вопросы относительно деятельности Komatsu в России, Огава подчеркнул, что у компании «есть обязанности перед клиентами и сотрудниками».

Как пишет издание, компания заявила, что продолжает предоставлять запчасти и услуги через своих дистрибьюторов в России для обеспечения безопасности на строительных площадках и шахтах, где используется оборудование ее производства. Глава компании, по данным NIkkei, вновь дал понять, что компания не намерена уходить с российского рынка.

Komatsu прогнозирует, что по итогам финансового года в марте 2023 года ее продажи строительной техники в СНГ составят 67 млрд иен ($527 млн), что на 64% меньше, чем годом ранее. «Бизнес продолжается в обычном режиме, за исключением России и Беларуси», — отметил Огава.

Komatsu приостановила поставки техники в Россию в начале марта, объяснив это решение перебоями в логистических цепочках в связи с ситуацией на Украине и «неопределенностью финансово-экономической ситуации». Месяц спустя компания также приостановила производство на заводе в России на том же основании. Единственный завод Komatsu в России находится в Ярославле, он выпускает гидравлические экскаваторы среднего класса и самосвалы.