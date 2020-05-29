Компания Бажаева выйдет на шведскую биржу после слияния с Kopy Goldfields

Компания «Амур Золото» Мусы Бажаева договорилась о слиянии со шведской Kopy Goldfields. В результате сделки на $120 млн компания станет публичной и будет торговаться на бирже Стокгольма

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания «Амур Золото», принадлежащая группе «Альянс» Мусы Бажаева объединится со шведской Kopy Goldfields через процедуру обратного поглощения. Об этом сообщила Kopy Goldfields, акции которой торгуются на бирже Nasdaq First North в Стокгольме.

В рамках сделки Kopy Goldfields приобретет «Амур Золото» за 782,2 млн своих новых акций, сумма сделки составит $119,6 млн. В итоге структуры Бажаева получат 88% в объединенной компании, оставшиеся акции — существующие акционеры Kopy Goldfields.

Для завершения сделки нужно получить одобрение акционеров Kopy Goldfields на годовом собрании компании 30 июня. Акционеры, контролирующие примерно 30% Kopy Goldfields, сообщили о готовности поддержать сделку, указано в сообщении компании. Сейчас крупнейшие акционеры компании — шведский холдинг KGK (10%), Avanza Pension (менее 10%), Торд Седерлунд (8%) и UBS Switzerland (7%), доли остальных акционеров — менее 2%.

Завершение сделки ожидается в августе 2020 года, после этого компания будет допущена к торгам на бирже. EBITDA объединенной компании оценивается в $24 млн (анализ по данным за 2019 год).

«У Kopy Goldfields есть опыт работы в Восточной Сибири, что в синергии с компетенциями «Амур Золото» на Дальнем Востоке создаст одну из наиболее привлекательных публичных золотодобывающих компаний в СНГ», — заявил Бажаев (его слова приводятся в сообщении Kopy Goldfields).