Компания Бажаева выйдет на шведскую биржу после слияния с Kopy Goldfields

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 14:01
Минюст предложил скидку в 50% на штрафы за негрубые правонарушения Общество, 18:59 Полиция завела дело после обнаружения младенца у гаражей в Подмосковье Общество, 18:58 Что такое осознанное отцовство и как к нему подготовиться РБК и STADA, 18:58 Опальная китайская суперзвезда Фань Бинбин вернулась на родину Стиль, 18:58 Президент Сербии приедет на парад Победы в Москву Политика, 18:54 Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID Общество, 18:53 Минюст отказался от увеличения штрафов в новом КоАП Общество, 18:45 Рестарт шести чемпионатов. Как европейский футбол выходит из карантина Спорт, 18:43 «Яндекс» разрешил сотрудникам остаться на удаленной работе на все лето Бизнес, 18:42 У газеты «Ведомости» сменился владелец Бизнес, 18:41 Что такое экологический каркас города и зачем он нужен Зеленая экономика, 18:30  Разнообразь и властвуй: почему надо строить команду из непохожих профи РБК и Сколково, 18:29 NYT узнала об отказе УЕФА проводить финал Лиги чемпионов в Стамбуле Спорт, 18:27 Бегство инвесторов с бирж и «черный» майнинг. Главные новости за 2 минуты Крипто, 18:25
Бизнес ,  
0 

Компания Бажаева выйдет на шведскую биржу после слияния с Kopy Goldfields

Компания «Амур Золото» Мусы Бажаева договорилась о слиянии со шведской Kopy Goldfields. В результате сделки на $120 млн компания станет публичной и будет торговаться на бирже Стокгольма
Золото GOLD $1 721,2 +1,23%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания «Амур Золото», принадлежащая группе «Альянс» Мусы Бажаева объединится со шведской Kopy Goldfields через процедуру обратного поглощения. Об этом сообщила Kopy Goldfields, акции которой торгуются на бирже Nasdaq First North в Стокгольме.

В рамках сделки Kopy Goldfields приобретет «Амур Золото» за 782,2 млн своих новых акций, сумма сделки составит $119,6 млн. В итоге структуры Бажаева получат 88% в объединенной компании, оставшиеся акции — существующие акционеры Kopy Goldfields.

Для завершения сделки нужно получить одобрение акционеров Kopy Goldfields на годовом собрании компании 30 июня. Акционеры, контролирующие примерно 30% Kopy Goldfields, сообщили о готовности поддержать сделку, указано в сообщении компании. Сейчас крупнейшие акционеры компании — шведский холдинг KGK (10%), Avanza Pension (менее 10%), Торд Седерлунд (8%) и UBS Switzerland (7%), доли остальных акционеров — менее 2%.

Завершение сделки ожидается в августе 2020 года, после этого компания будет допущена к торгам на бирже. EBITDA объединенной компании оценивается в $24 млн (анализ по данным за 2019 год).

«У Kopy Goldfields есть опыт работы в Восточной Сибири, что в синергии с компетенциями «Амур Золото» на Дальнем Востоке создаст одну из наиболее привлекательных публичных золотодобывающих компаний в СНГ», — заявил Бажаев (его слова приводятся в сообщении Kopy Goldfields).

Kopy Goldfields занимается геологоразведкой в Иркутской и Амурской областях России. «Амур Золото» занимает 24-е место в рейтинге российских золотодобытчиков с годовым производством 52 тыс. унций золота в Хабаровском крае в 2019 году.

Объединенная компания, как ожидается, будет иметь запасы 1,1 млн унций и ресурсы 2,3 млн унций, говорится в сообщении Kopy Goldfields.

Представитель Kopy Goldfields не смог уточнить РБК, какой у компании прогноз по производству золота на ближайшие годы. «Компания в ближайшие пять лет планирует оставаться средним золотодобывающим бизнесом, фокусирующимся на развивающихся рынках и котирующимся на бирже», — сказал он.

В совет директоров Kopy Goldfields в качестве представителя российских акционеров войдет первый вице-президент «Русской платины» Бажаева Арсен Идрисов, а Эрик Форш, который давно работает в советах директоров компаний бизнесмена, — в качестве независимого директора.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: золото
Материалы по теме
Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal
Бизнес
ВТБ получил долю в добывающем проекте Мусы Бажаева
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter