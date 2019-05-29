Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича

Владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев инвестирует в создание в Москве сети гастромаркетов. Первый из них откроется в принадлежащей Роману Абрамовичу усадьбе, на месте закрывшегося GQ Bar

Сергей Гордеев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

На улице Балчуг, 5, в пешей доступности от Кремля, откроется гастрономическое пространство, рассказал РБК источник на ресторанном рынке и подтвердили в компании «Ко:Маркет», реализующей проект. ООО «Ко:Маркет» на 25% принадлежит группе ПИК, еще 75% — у гендиректора общества Марии Ляховой.

Инвестором проекта выступает президент и основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев, рассказала Ляхова. Ранее она работала в других проектах бизнесмена — инвестиционных компаниях «Росбилдинг» и «Платформа», а также непосредственно в ПИК. Гордеев занимает 55-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в $1,8 млрд.

Гастромаркет «Балчуг» откроется в июле, уточняет Ляхова. По ее словам, этот проект будет представлять собой «пространство с разнообразной едой на любой вкус и достаток». «Формат гастромаркета подразумевает коммуникацию и доступность: он позволяет гостям прийти в одно место и попробовать блюда разных кухонь мира», — поясняет Ляхова.

Как работают гастромаркеты Гастромаркет (фуд-маркет, фуд-холл) — это модернизированный формат ресторанного дворика, или фуд-корта. В одном помещении собраны разные рестораны, покупатель может заказать блюда в нескольких точках, а столики, как правило, находятся в общем пространстве и не разделены по заведениям. Фуд-маркетом обычно называют площадки, где можно не только посетить рестораны, но и купить продукты. Фуд-холлы — заведения, где присутствуют только точки общепита.

Здание на улице Балчуг — усадьба XVIII—XIX веков, следует из выписки из госреестра недвижимости, принадлежит компании Millhouse Романа Абрамовича. Основную часть здания компания купила у Москвы в 2017 году, заплатив за 960 кв. м 271 млн руб. До 2016-го здесь работал GQ Bar ресторатора Аркадия Новикова.