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Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича
Владелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев инвестирует в создание в Москве сети гастромаркетов. Первый из них откроется в принадлежащей Роману Абрамовичу усадьбе, на месте закрывшегося GQ Bar
Сергей Гордеев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

На улице Балчуг, 5, в пешей доступности от Кремля, откроется гастрономическое пространство, рассказал РБК источник на ресторанном рынке и подтвердили в компании «Ко:Маркет», реализующей проект. ООО «Ко:Маркет» на 25% принадлежит группе ПИК, еще 75% — у гендиректора общества Марии Ляховой.

Инвестором проекта выступает президент и основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев, рассказала Ляхова. Ранее она работала в других проектах бизнесмена — инвестиционных компаниях «Росбилдинг» и «Платформа», а также непосредственно в ПИК. Гордеев занимает 55-е место в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в $1,8 млрд.

Гастромаркет «Балчуг» откроется в июле, уточняет Ляхова. По ее словам, этот проект будет представлять собой «пространство с разнообразной едой на любой вкус и достаток». «Формат гастромаркета подразумевает коммуникацию и доступность: он позволяет гостям прийти в одно место и попробовать блюда разных кухонь мира», — поясняет Ляхова.

Как работают гастромаркеты

Гастромаркет (фуд-маркет, фуд-холл) — это модернизированный формат ресторанного дворика, или фуд-корта. В одном помещении собраны разные рестораны, покупатель может заказать блюда в нескольких точках, а столики, как правило, находятся в общем пространстве и не разделены по заведениям. Фуд-маркетом обычно называют площадки, где можно не только посетить рестораны, но и купить продукты. Фуд-холлы — заведения, где присутствуют только точки общепита.

Здание на улице Балчуг — усадьба XVIII—XIX веков, следует из выписки из госреестра недвижимости, принадлежит компании Millhouse Романа Абрамовича. Основную часть здания компания купила у Москвы в 2017 году, заплатив за 960 кв. м 271 млн руб. До 2016-го здесь работал GQ Bar ресторатора Аркадия Новикова.

Директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская пояснила РБК, что компания сдала в аренду «Ко:Маркет» около 1 тыс кв. м — все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5. «В проекте арендатора мы не участвуем», — добавила она. «Ко:Маркет» арендовала здание до конца 2024 года, свидетельствуют данные Росреестра.

«Балчуг — опорная, флагманская точка проекта. В ближайшем будущем мы планируем расширяться», — говорит Ляхова. Два собеседника РБК в брокерских компаниях на рынке недвижимости говорят, что «Ко:Маркет» активно ищет новые площадки для открытия гастромаркетов.

Этим местом интересовалась не только ПИК — площадку смотрели и другие операторы фуд-холлов, поскольку она подходит под такой проект: здесь и офисные работники, и жители Замоскворечья, и туристический трафик, объясняет руководитель отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько. По словам директора направления стрит-ретейла Knight Frank Виктории Камлюк, формат гастромаркета здесь «обречен на успех» за счет близости к оживленной Пятницкой улице. «Поблизости много ресторанов, но в этом районе не хватает заведений take away, то есть с возможностью забрать еду с собой, с быстрой подачей и небольшим чеком», — говорит она.

Инвестиции в открытие фуд-холла площадью 1 тыс кв. м, по оценке Малахатько, составляют, как правило, от 40 млн руб., если помещение нуждается в полном перепроектировании или новых коммуникациях. Стоимость аренды здания на улице Балчуг эксперт оценивает в 30–35 млн руб. в год без учета НДС. По оценке Малахатько, при позиционировании в масс-маркете товарооборот этой площадки может составить от 40 млн руб. в месяц, при премиальном — 50–60 млн руб. в месяц.

«Рынок пока не насыщен. Этот формат активно продолжает развиваться и в Америке, и в Азии — там, где, по сути, появились первые фуд-холлы в современном понимании. Гастроэнтузиасты всего мира становятся драйвером для роста этого сегмента, и думаю, на ближайшие пять лет этот тренд сохранится», — уверена Малахатько. Она напоминает, что подобные проекты становятся опорными площадками для доставки готовой еды, которые также считаются быстрорастущим направлением.

В 2019 году группа ПИК стала крупнейшим владельцем сервиса по доставке готовой еды «Кухня на районе». Этот проект работает по «районному» принципу: компания открывает кухни в разных районах, радиус доставки составляет 1–1,5 км.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Сергей Гордеев, ресторанный бизнес, ГК «ПИК»
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