Производитель мармелада Haribo приостановит поставки в Россию

В компании уточнили, что приостановка поставок не означает уход с российского рынка, и указали на тяжелую экономическую ситуацию, которая сказалась на росте цен на сырье и изменении в цепочках поставок

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Немецкий производитель сладостей Haribo принял решение остановить поставки продукции в Россию. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сообщение компании, распространенное среди ее контрагентов. Также о приостановке поставок со ссылкой на письмо пишет «Коммерсантъ».

«Глобальным руководством было принято решение о приостановке производства продукции для российского рынка до особого распоряжения», — говорится в письме за подписью директора Haribo Вальтера Николауса.

В то же время в компании подчеркнули, что данное обстоятельство не означает, что компания объявляет простой или уходит с рынка навсегда.

Там отметили, что конфликт на Украине усугубил экономическую ситуацию в России и мире, что повлекло «существенный рост цен на сырье, стоимость производства, серьезные изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов».

«На фоне сложившейся ситуации Haribo, как семейное предприятие, должно защищать коммерческие интересы организации и, следовательно, должно на некоторое время приостановить свою деятельность и определить путь, по которому бизнес в России пойдет дальше», — сказано в документе.

РБК направил запрос в Haribo (ООО «Харибо Конфеты»).

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Haribo — немецкая компания — производитель сладостей, штаб-квартира находится в Бонне. В России у компании нет собственных производств, однако она широко известна россиянам благодаря своей продукции — мармеладным мишкам Haribo и другим сладостям. По данным СПАРК, выручка ООО «Харибо Конфеты» в 2021 году составила 2,1 млрд руб., прибыль — 74 млн руб.

После того как США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции из-за российской военной спецоперации на Украине, многие зарубежные фирмы решили приостановить деятельность в России, прекратить поставки или инвестиции.

В частности, швейцарская компания и крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle ранее заявила о приостановке продаж в России большинства своих товаров, включая выпускаемые под брендами KitKat, Nesquik и Nespresso. Также о приостановке инвестиций в Россию заявили американские компании Mars и Mondelez International (производитель шоколада Milka) и другие бренды.