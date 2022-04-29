«Северсталь» продала одну из крупнейших угледобывающих компаний России

Покупателями «Воркутаугля» стали бизнесмен Роман Троценко и экс-глава инвесткомпании А1 Андрей Тясто. Перед сделкой Троценко согласился уступить Тясто контроль в их совместной компании

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

«Северсталь» Алексея Мордашова продала «Воркутауголь» за 15 млрд руб. группе «Русская энергия», которая принадлежит бывшему президенту инвесткомпании А1 Андрею Тясто и владельцу AEON Роману Троценко. Об этом сообщила металлургическая компания.

«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России. В состав компании входят четыре шахты, один разрез и обогатительная фабрика. Объем добычи угля предприятиями «Воркутаугля» в 2021 году составили 8,8 млн тонн, производство угольного концентрата — 3,9 млн тонн.

«Русская энергия» получила кредит на эту сделку в Московском кредитном банке (МКБ), говорится в ее сообщении, поступившем в РБК. Параметры финансирования не раскрываются.

В середине апреля Троценко говорил РБК, что пока не смог закрыть эту сделку из-за изменившихся условий финансирования МКБ и теперь ведет переговоры с другими банками. «Хочу отметить действия [Московского кредитного] банка, который в непростой обстановке на финансовых рынках демонстрировал готовность к диалогу и умение слышать нас как заемщика, — говорит теперь бизнесмен (его слова приводятся в сообщении «Русской энергии»). По его словам, МКБ никогда не пытался отказаться от сделки, ссылаясь на рыночную конъюнктуру, и даже на фоне резкого роста ключевой ставки ЦБ (в конце февраля выросла с 9,5 до 20%, а теперь снижена до 14%) нашел решение, которое в итоге «позволило предложить оптимальные условия финансирования».

Согласно данным СПАРК, соучредителями корпорации «Русская энергия» являются Троценко (70%) и Тясто (30%). Однако в сообщении компании указывается, что теперь Тясто владеет 84%. AEON в ходе закрытия сделки по покупке «Воркутаугля» подписала обязывающее соглашение по снижению своего участия в «Русской энергии» до 16% «в пользу» Андрея Тясто, говорится в пресс-релизе. РБК направил запросы Троценко и Тясто.

Как готовилась сделка

В начале декабря 2021 года «Северсталь» сообщила, что подписала с «Русской энергией» соглашение о продаже «Воркутаугля». Она планировала завершить эту сделку еще в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также выполнения ряда других условий. В январе 2022 года ФАС продлила на два месяца срок рассмотрения ходатайства «Русской энергии», запросив у сторон дополнительную информацию, чтобы «всесторонне оценить влияние сделки на российский рынок коксующегося угля». Теперь стороны получили все необходимые разрешения службы, говорится в сообщении «Северстали».

«Продажа этого угольного актива позволит «Северстали» сконцентрироваться на реализации стратегии, ориентированной на развитие сталелитейных и железорудных активов в соответствии с видением компании металлургии будущего и последовательное снижение углеродного следа», — отмечает компания Мордашова.

AEON после покупки «Воркутаугля» планирует использовать его перерабатывающие мощности и привлекать высокопрофессиональных сотрудников для работы на севере, говорил Троценко в декабре. Он уже владеет несколькими угольными активами в Арктике. В корпорацию AEON входит компания «Северная звезда», которая реализует проект строительства каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения на севере Красноярского края. В 2020 году бизнесмен также приобрел у наследников бизнесмена Дмитрия Босова Арктическую горную компанию, которая ведет добычу угля на Таймыре.

«Русской энергии» предстоит выработать для «Воркутаугля» новую стратегию перехода на открытые горные работы к 2030 году, говорится в сообщении группы.