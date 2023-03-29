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Pepsi представила новый логотип

Pepsi обновила логотип впервые за 15 лет
Новый логотип вдохновлен дизайном второй половины прошлого века, в котором увеличили насыщенность цветов для придания «большей энергии». В компании указали, что товарный знак должен символизировать «беззастенчивое удовольствие»
PepsiCo PEP $180,2 +0,4% Купить
Фото: Pepsi / YouTube
Фото: Pepsi / YouTube

Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип, его начнут использовать в США и Канаде этой осенью, а на мировом рынке — в следующем году, пишут USA Today и CNN.

В новом логотипе слово PEPSI написано жирным шрифтом черного цвета, надпись расположена поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части размещена полоса красного цвета, в нижней — синего.

Новый товарный знак схож с использовавшимся во второй половине XX века, но имевшем более тусклые оттенки красного и синего. Фокус-группам нравились логотипы 1970–1980 годов, однако цвета там были сильно «приглушены», и изображение «не излучало той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд» — «беззастенчивого удовольствия», рассказал директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан.

Это подтвердил главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини, указав, что логотип решено переосмыслить для придания ему большей «энергии, уверенности и смелости».

Руководство компании также подчеркнуло, что новый дизайн отражает стремление Pepsi сделать упор на напитках с нулевым содержанием сахара.

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Pepsi PepsiCo логотип
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