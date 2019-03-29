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Бизнес ,  
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«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope
Интернет-холдинг «Яндекс» отказался от использования счетчиков Mediascope для замера аудитории на своих проектах
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

О том, что интернет-холдинг отказался от использования счетчиков Mediascope, заявил гендиректор Mediascope Руслан Тагиев на конференции Digital Brand Day, передает корреспондент РБК. ​ «Решение «Яндекса» убрать со своих страниц наши счетчики стало для нас полной неожиданностью, — заявил Тагиев. — Мы до конца не понимаем причины, почему один из ключевых игроков рекламного рынка принял такое решение. Мы, в свою очередь, открыты к диалогу. Будут ли в мартовском отчете данные по «Яндексу», пока не понятно. Но в любом случае это шаг назад в развитии рынка, который явно не делает его прозрачнее».

В «Яндексе» причины отказа от счетчиков измерителя не комментируют. «Яндекс» — это сервис с десятками миллионов пользователей, который думает обо всех участниках экосистемы. Для нас важно соблюсти баланс между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей. Мы серьезно относимся к безопасности данных, поэтому очень тщательно прорабатываем этот вопрос», — лишь заявили в интернет-холдинге.

По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей. Лидер января — Google — 44,4 млн пользователей, Mail.Ru Group — 43,7 млн. В пятерке также сервисы Сбербанка (34,32 млн) и Alibaba Group (24,78 млн). В сентябре 2018-го «Яндекс» начал тестировать собственную систему измерения интернет-аудитории сайтов.

От замеров Mediascope крупные информационные платформы отказываются редко. Самое длительное противостояние Mediascope (ранее — TNS Russia) было с «Первым каналом». Из-за разногласий о методах измерения аудитории вещатель в 2005 году прервал сотрудничество с измерителем. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст неоднократно критиковал TNS, называя методику ее телеизмерений устаревшей. Сотрудничество было возобновлено лишь в марте 2017 года.

Материал дополняется.

Автор: Сергей Соболев
Теги: Mediascope
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