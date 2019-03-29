«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope

О том, что интернет-холдинг отказался от использования счетчиков Mediascope, заявил гендиректор Mediascope Руслан Тагиев на конференции Digital Brand Day, передает корреспондент РБК. «Решение «Яндекса» убрать со своих страниц наши счетчики стало для нас полной неожиданностью, — заявил Тагиев. — Мы до конца не понимаем причины, почему один из ключевых игроков рекламного рынка принял такое решение. Мы, в свою очередь, открыты к диалогу. Будут ли в мартовском отчете данные по «Яндексу», пока не понятно. Но в любом случае это шаг назад в развитии рынка, который явно не делает его прозрачнее».
В «Яндексе» причины отказа от счетчиков измерителя не комментируют. «Яндекс» — это сервис с десятками миллионов пользователей, который думает обо всех участниках экосистемы. Для нас важно соблюсти баланс между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей. Мы серьезно относимся к безопасности данных, поэтому очень тщательно прорабатываем этот вопрос», — лишь заявили в интернет-холдинге.
По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей. Лидер января — Google — 44,4 млн пользователей, Mail.Ru Group — 43,7 млн. В пятерке также сервисы Сбербанка (34,32 млн) и Alibaba Group (24,78 млн). В сентябре 2018-го «Яндекс» начал тестировать собственную систему измерения интернет-аудитории сайтов.
От замеров Mediascope крупные информационные платформы отказываются редко. Самое длительное противостояние Mediascope (ранее — TNS Russia) было с «Первым каналом». Из-за разногласий о методах измерения аудитории вещатель в 2005 году прервал сотрудничество с измерителем. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст неоднократно критиковал TNS, называя методику ее телеизмерений устаревшей. Сотрудничество было возобновлено лишь в марте 2017 года.
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