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Bloomberg узнал о переговорах Nissan и Renault о слиянии
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Bloomberg узнал о переговорах Nissan и Renault о слиянии
Бизнес, 15:42
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Bloomberg узнал о переговорах Nissan и Renault о слиянии
Nissan и Renault могут объединиться в транснациональную корпорацию с штаб-квартирой в Лондоне или Нидерландах, узнал Bloomberg. Переговорами о слиянии занимается председатель совета директоров обеих компаний — Карлос Гон
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии для укрепления своего альянса (известен как Renault Nissan), пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Решение обсуждается на фоне «беспрецедентного сдвига рынка в сторону электроавтомобилей и роста популярности каршеринга», отмечает агентство.

​Соглашение может объединить обе компании в одну корпорацию. Сейчас Renault владеет 43% акций Nissan, а японская компания контролирует 15% французской (Nissan также главный акционер Mitsubishi Motors). Кроме того, советы директоров обеих компаний возглавляет один человек — Карлос Гон. Он же СЕО Renault и бывший СЕО Nissan. По информации Bloomberg, именно Карлос Гон ведет переговоры и является претендентом на управление объединенной корпорацией.

«Объединенный гигант будет более грозным соперником для Volkswagen AG и Toyota Motor Corp., — отмечает агентство. — Структура альянса Nissan и Renault не позволяла компаниям получить максимальную выгоду от сотрудничества».

Акции Renault поднимались на 8,3% в течение дня, компания оценивается в $36 млрд, Nissan — в $43 млрд. Слияние возможно в случае, если французские власти, владеющие 15% Renault, его одобрят. Также необходимо одобрение со стороны японского правительства. Сделке может помешать мнение Франции и Японии относительно того, где должна разместиться объединенная компания. Сейчас рассматривается возможность размещения штаб-квартиры компании в Лондоне или Нидерландах.

Окончательного решения пока что нет, переговоры ведутся несколько месяцев. Ранее Карлос Гон обещал сделать альянс Renault и Nissan «необратимым». Он ушел с позиции CEO Nissan для того, чтобы сосредоточиться на объединении компаний, отмечает Bloomberg.

Ожидается, что в 2022 году Renault и Nissan продадут до 14 млн автомобилей в сравнении с 10,6 млн в 2017 году. Крупнейший автопроизводитель Volkswagen продал в прошлом году 10,7 млн машин, Toyota — 10,4 млн.

Представитель альянса Renault-Nissan в ответ на запрос РБК отказалась комментировать «слухи и спекуляции».

Авторы: Павел Казарновский, Валерия Комарова.
Теги: Карлос Гон , Nissan , Renault
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