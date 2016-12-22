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«Военторг» начал искать управляющего для собственной сети аптек
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«Военторг» начал искать управляющего для собственной сети аптек
Бизнес, 11:46
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«Военторг» начал искать управляющего для собственной сети аптек
«Военторг-Ритейл», развивающий розничные продажи для военнослужащих и членов их семей, снова пытается запустить сеть аптек. С учетом специфики военных городов для «Военторга» это почти монопольная ниша, считают эксперты
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

От продуктов к лекарствам

Вакансия управляющего сетью аптек от ООО «Военторг-Ритейл» была размещена на сайте hh.ru 27 марта, обнаружил корреспондент РБК. Среди обязанностей — поиск объектов недвижимости под форматы аптек компании, взаимодействие с подразделениями компании «с целью передачи помещений в действующий бизнес», управление и контроль над аптеками и т.д. В перечне требований к потенциальным кандидатам — наличие опыта работы территориальным менеджером сети аптек (около 20 объектов).

В отделе кадров ООО «Военторг-Ритейл» уточнили, что речь идет о вакансии в сети аптек, которой «пока не существует», но компания планирует ее развивать на базе существующей сети магазинов «ВоенторгПятерочка». Кроме того, аптеки будут открыты и вне этих магазинов, в отдельных объектах. Под каким брендом будут работать новые аптеки, собеседник не уточнил.

«Военторг-Ритейл» входит в структуру Минобороны: ее владельцами являются АО «Военторг-Москва» (74,9%) и АО «Военторг» (25,1%). Согласно описанию деятельности компании на сайте «Военторг-Ритейла», АО «Военторг» реализует «проект по обеспечению военнослужащих и членов их семей продуктами питания, товарами первой необходимости и товарами военного ассортимента». Уточняется, что торговые объекты максимально приближены к местам службы и проживания военнослужащих, а продукты питания продаются по «нижнему рыночному уровню розничных цен».

Партнером по реализации проекта еще в августе 2014 года стал крупнейший российский розничный оператор X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток и «Карусель»). Тогда компании объявили о создании совместной розничной сети под единым брендом ​«ВоенторгПятерочка»: новые магазины планировалось открывать на площадях «Военторга» не только на гражданских территориях, но и в воинских частях, и в военных городках. В течение 2015 года планировалось открыть более 100 магазинов «ВоенторгПятерочка» в Москве и Центральном федеральном округе. Сейчас, по данным сайта оператора, таких магазинов всего 22. Средняя торговая площадь универсамов «ВоенторгПятерочка» составляет 350 кв. м, количество товаров в ассортименте — около 4 тыс. наименований, из которых на долю продуктовой группы приходится 75%.

Как поясняла при запуске проекта советник гендиректора «Военторга» Екатерина Короткова, предполагалось, что магазины «ВоенторгПятерочка» займут 80% предоставленной площади. На оставшихся 20% «Военторг» планировал развивать другой бизнес: службы быта, парикмахерские или аптеки. Официально интерес к развитию аптечного сегмента под брендом «Военторг-Аптека» компания публично подтверждала и в 2015 году, но проект так и не был запущен.

В «Военторге» на запрос РБК не ответили, в X5 Retail Group отказались от комментариев.

Один в поле

Выбранная «Военторгом» модель может быть жизнеспособной и эффективной, считает директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. «Для «Военторга» это будет монопольный рынок, — отмечает он. — Хоть он и не имеет перспектив роста, поскольку ограничен территорией и не может быть масштабирован, в него нельзя привлечь дополнительный спрос, но там гарантирован постоянный спрос на самые ходовые и самые известные лекарственные препараты». При этом эксперт называет «непростым упражнением» для компании подбор ассортимента под потребление на ограниченной территории». «Целевая аудитория примерно одного достатка, одного уровня потребления, там нет слишком богатых и тех, кто не покупает и экономит на своем здоровье», — добавляет он.

Дополнительные аптеки в военных городках будут востребованы, соглашается руководитель общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан. «Это создаст конкуренцию и снизит цены на товар», — уверен он. В России больше тысячи военных городков, а их население варьируется от 1,5 тыс. до 10 тыс. человек, напомнил Доброштан. «Если это закрытый военный городок, то все телодвижения совершаются по команде командира. Командир решает, какие компании допускать, на каком основании и когда. Если городок открытого типа, то решения принимают уже муниципалитеты», — пояснил он. При этом собеседник РБК отметил, что если лет 10–20 назад в военных городках «было несколько убогих ларьков с завышенными в несколько раз ценами», то сейчас ситуация изменилась — магазинов стало больше, а цены на товары близки к розничным.

Учитывая формат «ВоенторгПятерочки», инвестиции в открытие аптеки составят не более 500 тыс. руб. на объект, подсчитал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но логика «Военторга» в развитии этого проекта не совсем очевидна: по версии эксперта, более эффективным было размещение на принадлежащих ему площадях крупнейших аптечных сетей — партнеров самой X5 Retail Group. ​«Аптечный рынок находится под давлением, он резко консолидируется, конкуренция очень жесткая, а в преддверии возможного разрешения на торговлю безрецептурными лекарствами в торговых сетях вообще не очевидно, что этот бизнес целесообразен для инвестирования», — добавляет он.

Чем еще занимается «Военторг»

АО «Военторг» было создано в 2009 году по указу президента, его учредителем является Минобороны. Компания оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания, иные услуги в сфере бытового обеспечения в интересах министерства и пр. «Военторг» — единственный поставщик имущества вещевой службы для Вооруженных сил России (в частности, поставляет полотнища боевых знамен, штандарты и вымпелы Минобороны и руководителей федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба). «Военторг» обладает правами на использование товарных знаков «Армия России», «Вежливые люди», «Военторг» — под этими брендами выпускается одежда и аксессуары, сувенирная и другая продукция, которая продается в магазинах «Военторг» и в фирменных магазинах «Армия России».

Авторы: Елена Сухорукова, Инна Сидоркова.
При участии: Ирина Парфентьева.
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