Цена нефти превысила $84 после атаки на базу США на Ближнем Востоке

Нефть Brent подорожала до $84,80 после атаки на базу США на Ближнем Востоке

После открытия торгов в Aзии стоимость нефти Brent выросла на 1,5%, до максимальных с ноября значений. Это произошло на фоне атаки на базу США в Иордании, ответственность за которую взяли поддерживаемые Ираном группировки

Фото: Mario Tama / Getty Images

Фьючерсы на нефть на торгах в Азии утром 29 января выросли на фоне нападения беспилотника на военную базу США на Ближнем Востоке, передает Financial Times.

Нефть марки Brent подорожала на 1,5%, цена достигла $84,80 за баррель. Американская West Texas Intermediate выросла в цене на 1,6%, стоимость достигла $79,29 за баррель. Bloomberg пишет, что это самый высокий уровень с ноября 2023 года.

Стоимость нефти росла также в пятницу, 26 января, когда йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Trafigura Group с российским топливом, отмечает агентство.

Как заявили в Пентагоне, в результате нападения дрона на базу США погибли трое американских военных. Американское Минобороны впервые сообщило о потерях от подобной атаки с момента начала войны между Израилем и ХАМАС и обострения на Ближнем Востоке. По данным Центрального командования США, еще 34 военнослужащих пострадали, восьмерых эвакуировали из Иордании.

Нападению 28 января подверглась база под названием Tower 22 на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Она находится неподалеку от военной базы США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Как отмечает Reuters, о Tower 22 мало что известно, кроме того, что обычно там находятся до 350 американских военнослужащих.

Представитель правительства Иордании Муханнад Мубайдин при этом утверждает, что атака произошла вне границ королевства, на территории Сирии.

В США считают, что дрон был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками и, скорее всего, прилетел из Сирии, передает CNN. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики группировки «Исламское сопротивление в Ираке». Это «головная организация», объединяющая несколько действующих на Ближнем Востоке группировок, которые поддерживает Иран, отмечал журнал Time. Она активизировалась после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

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Президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон привлечет «всех виновных к ответственности в любое время и способом, который мы выберем». Об этом же заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Бывший глава государства Дональд Трамп назвал атаку «ужасающим и трагическим последствием слабости и капитуляции» Байдена.