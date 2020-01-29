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WSJ узнала о планах владельца Victoria’s Secret продать бренд

82-летний Лесли Векснер на фоне падения продаж ведет переговоры, которые могут привести к частичной или полной продаже бизнеса, узнала газета The Wall Street Journal
Лесли Векснер (Фото: Jay LaPrete / AP)

Американский миллиардер, владелец Victoria's Secret 82-летний Лесли Векснер ведет переговоры, которые могут привести к полной или частичной продаже бренда нижнего белья. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, компания L Brands, которой принадлежит Victoria's Secret, надеется принять решение о потенциальной сделке и планах преемственности в ближайшие недели. Никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, пока нет, отмечают источники.

Векснер также рассматривает возможность покинуть пост исполнительного директора L Brands, но может остаться в ее совете директоров. Векснер — крупнейший акционер компании, ему принадлежит примерно 17%. Компания также владеет сетями Bath & Body Works и Pink.

Сеть Victoria's Secret с годовым оборотом около $7 млрд долгое время доминировала на рынке нижнего белья в США, но в последние годы столкнулась с падением продаж. В прошлом году нью-йоркский хедж-фонд Barington Capital Group LP приобрел небольшой пакет акций L Brands и призвал компанию рассмотреть вопрос о разделении быстрорастущей сети Bath & Body Works и Victoria's Secret. L Brands добавила в свой совет двух новых директоров и подписала соглашение с Barington о том, что фонд будет специальным советником компании.

Векснер основал холдинг L Brands в 1963 году. В дальнейшем он распродал многие бренды одежды, но Victoria's Secret оставался его флагманским брендом. В 2016 году гендиректор Victoria's Secret Шерен Тёрни уволилась, а Векснер взял на себя прямой контроль над бизнесом. В ноябре 2019 года L Brands объявила об отмене ежегодного показа нижнего белья Victoria's Secret Fashion.

Forbes оценивает состояние Векснера, по данным на 29 января, в $4,6 млрд.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: бизнес, продажа
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