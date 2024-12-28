ФАС одобрила дополнительное повышение тарифов «Транснефти»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила повышение тарифов «Транснефти» на прокачку нефти по магистральным трубопроводам с 2025 года, документ опубликован на портале правовой информации.
Новые тарифы начнут применяться с 1 января 2025 года, они вырастут на 9,9%, подсчитал «Интерфакс».
«Принято решение о разовой дополнительной индексации тарифов по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. При этом на период 2026–2029 годов действующий порядок формирования таких тарифов ниже инфляции сохранится», — объяснили агентству в ФАС.
16 декабря, ФАС одобрила повышение тарифов на 5,79% с 1 января.
В 2020 году был установлен механизм ежегодной индексации тарифов на транспортировку нефти, для этого опираются на принцип «инфляция минус 0,1%», исходя из прогнозируемого темпа роста цен на товары и услуги. В 2021 году тарифы проиндексировали на 3,6%, в 2022-м — на 4,3%, в 2023-м — на 5,99%, в 2024-м — на 7,2%.
Согласно базовому сценарию прогноза Минэкономразвития, опубликованному в сентябре, в 2025 году индекс потребительских цен вырастет на 5,8%. По результатам ноября инфляция год к году составила 8,9%, следует из подсчетов Центробанка.
С 2025 года налог на прибыль «Транснефти» вырастет с 20 до 40%, а не до 25%, как у других российских организаций, что предусмотрено федеральным законодательством, принятым в 2024 году.
«Транснефть» предложила месяц назад дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7%, предупреждая, что в обратном случае она столкнется с риском дефицита средств в 2027 году на фоне двойного роста налога на прибыль. «В условиях хронического отставания индексации тарифов ПАО «Транснефть» от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать», — говорилось в письме на имя вице-премьера Александра Новака, выяснил РБК.
Компания также допускала отказ от части инвестиционных проектов «из-за негативного влияния на целый спектр смежных производственных отраслей, в первую очередь ТЭК». «Транснефть» объясняла, что планировала направить на инвестиционную программу развития трубопроводной системы почти 2,2 трлн руб. Пик строительства пришелся на 1960–1970 годы, и теперь проложенные в те годы объекты требуют постоянного контроля и замены в случае обветшания, указывала компания.
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