Вернуть обычную жизнь и купить щенка: бизнес и министры о планах на год

Улучшение ситуации с пандемией, возвращение к обычной жизни, «взлет» авиапрома, покупка щенка и получение черного пояса по карате: чиновники и бизнесмены поделились с РБК своими ожиданиями от наступающего года

Сергей Чемезов, гендиректор ГК «Ростех»

«Многие говорят, что «этот мир уже не будет прежним». Но я не верю в пессимистичные прогнозы. «Ростех» — крупнейшая промышленная компания страны. Трудно назвать сферу, где нет нашей продукции. Большой вызов для нас — добиться, чтобы снова, как в советские времена, «взлетел» наш авиапром, но на это потребуется не только год грядущий. Поэтому рефлексировать нам некогда. Действительно, уходящий год многое изменил, у человечества сложный период и на первый план сегодня выходят главные вопросы: качества жизни, здравоохранения, экологии. Задача «Ростеха» и моя лично в этой ситуации — делать все для их решения».

Петр Авен, председатель совета директоров Альфа-банка, акционер «Альфа-Групп»

«Я, может быть, оптимистичен, но мне кажется, что нас ждут экономически хорошие годы. Всегда после кризиса открывается окно возможностей. Мне кажется, что мы многое узнали, многое осознали и в том числе в вопросах технологического развития, цифровизации нашей жизни вообще (не только банковской сферы), это такой прорывной год, и он принесет свои плоды. Мне кажется, что мир ждут годы устойчивого экономического роста, возможно, больших цифр, и очень надеюсь, что Россия не останется в стороне от этого технологическо-экономического прорыва. Я всем желаю, чтобы это было хорошее успешное время и чтобы этот 2020 год — тяжелый, опасный, трудный — мы запомнили не как кошмарное время, но как время не самое приятное, за которым последуют значительно лучшие времена».

Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота»

«Прошедший год был очень сложный, и, конечно, всем хочется сменить повестку. Год прошел в поисках решений, которые никогда раньше не приходилось принимать, и это — время испытаний, особенно для тех, кому приходится принимать ответственность не только за себя. Кризисы не создают новых трендов, они обостряют существующие. Это касается множества аспектов нашей жизни: быта, путешествий, образования, развлечений, систем управления. Нам всем предстоит и дальше учиться и меняться. Больше внимания здоровью и безопасности, медицине, особенно высоким медицинским технологиям, семье и самым близким, старшему поколению. «Аэрофлот» проходит период серьезных изменений, приступил к реализации новой стратегии, и все это на фоне тяжелого мирового авиатранспортного кризиса. Мне кажется, у нас в этом смысле правильно расставлены приоритеты: наш основной капитал, основная ценность — доверие пассажиров. Думаю, что именно доверие станет основным драйвером восстановления мировой авиационной отрасли. Мировая авиация по-настоящему полетит не тогда, когда откроют границы, а тогда, когда пассажир снова на 100 процентов почувствует себя в безопасности».

Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы

«Я буду неоригинален, если скажу, что жду того, что мы победим пандемию и жизнь вернется в нормальное, понятное русло. Новая реальность отвалится, и все будут жить как раньше. Все будут путешествовать, ходить друг к другу в гости, ходить по ресторанам, в театры, в кино. Мы будем проводить фестивали, к нам будут приезжать туристы. Город заживет нормальной, полноценной жизнью. Очень бы этого хотелось, вот главное пожелание на Новый год Дедушке Морозу».

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии

«К сожалению, с боем курантов пандемия не закончится. Впереди еще длинный путь по борьбе за здоровье людей, долгая дорога по восстановлению экономики. Но надеюсь, что в 2021 году наша страна мужественно пройдет все коронавирусные невзгоды. Что касается Минприроды, то нас ждет масштабная работа. В планах уже стоит реформа системы управления особо охраняемых природных территорий, наведение порядка в обращении с мусором, усиление контроля за мероприятиями национального проекта, планируем начать большую работу по экологическому просвещению и очень много других задач, на выполнение которых нужна полная отдача всех сотрудников министерства. А в личном плане. Конечно, хочется больше времени проводить с семьей: дети растут слишком быстро, а из-за работы вижу их только, когда они спят».

Год Нисанов, председатель совета директоров ГК «Киевская площадь»

«Ожидания от 2021 года касаются прежде всего успешной реализации наших проектов. У «Киевской площади» множество уникальных проектов, социально ориентированных, создающих рабочие места и становящихся ключевыми городскими достопримечательностями. <...> Уходящий год стал ярким примером того, насколько непредсказуемо могут развиваться события, но в преддверии праздников хочется верить в лучшее и всячески к нему стремиться. И, конечно, надеемся, что вакцинация от коронавируса поможет обуздать пандемию».

Геворк Вермишян, гендиректор «МегаФона»

«В первую очередь я, как и многие, жду от 2021 года улучшения ситуации и избавления от пандемии: чтобы мы все могли вернуться к обычной жизни — видеть друг друга не через экран компьютера или смартфона, а лично общаться с близкими и друзьями, встречаться с командой и партнерами, запускать любые масштабные проекты и проводить встречи, не оглядываясь на строгие ограничения и меры безопасности. Этот год нас многому научил — быстро реагировать на изменения, быть гибкими и еще более эффективными. <...> Мы понимали, что, несмотря на происходящее вокруг, нужно смотреть только в будущее, поэтому активно занимались стратегическими проектами <...> Все это позволит нам активно развивать цифровые возможности для абонентов и бизнеса».

Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционной политике

«[Ожидание от 2021 года] для страны — надеюсь, пандемия к середине года перестанет занимать первые строчки новостей. Для моей отрасли — появятся интересные публикации по теме конституционных поправок. «Бизнес» — будем готовить новый учебник по конституционному праву в РУДН. Лично — приобрету в одной европейской стране очень ценного щенка охотничьей породы».

Рустем Муратов, гендиректор «Биннофарм Групп»

«Для фармацевтической отрасли 2020 год стал серьезным вызовом из-за пандемии COVID-19, которая продолжит оказывать влияние и в 2021 году. С одной стороны, год получился очень турбулентным и непростым, с другой — очень насыщенным, интересным и продуктивным. На мой взгляд, он показал главное — выигрывает тот, кто быстрее и гибче реагирует на вызовы, перестраивает работу с клиентами, цепочки поставок, производственные планы, в нестабильный период это проявилось очень четко. <...> Будущий год жду с нетерпением, надеюсь, он тоже не будет спокойным — в хорошем смысле. <...> По понятным причинам сегодняшний мировой фокус — именно на лечение, но, как только пандемия пойдет на спад (надеюсь, это случится уже в будущем году), вопросы сопровождающей терапии и реабилитации приобретут намного большее значение».

Ян Дюннинг, президент и гендиректор «Магнита»

«Следующий год будет непростым. На фоне пандемии коронавируса экономика и доходы населения будут оставаться под давлением. 2021-й для ретейла будет сложнее, чем уходящий год: возможности для дополнительной социальной поддержки государством ограниченны, существуют инфляционные риски, потенциал роста спроса представляется ограниченным. Но любые вызовы — это также и возможности для «Магнита». Покупатели по-прежнему будут осторожны и будут стараться делать покупки в ближайших магазинах, ходить туда реже, но покупать больше, поэтому «магазины у дома» будут чувствовать себя неплохо. Эта ситуация позитивна и для наших гипермаркетов, потому что большинство из них расположено в центре жилых микрорайонов, рядом с покупателями».

Максим Акимов, глава «Почты России»

«Даже если бы не COVID-19, для «Почты России» 2020 год не был бы похож на все предыдущие — это был первый год в статусе акционерного общества. Первый «рыночный» год. А тут так совпало — первый год огромной логистической компании в центре пандемии, ставшей мощнейшим драйвером развития eCom. Год был стремительный, сложный, без единой передышки. Это была моя подводка к ожиданиям от года предстоящего. Мы входим в него с полностью пересмотренной стратегией, с большим набором проектов в высокой стадии готовности к запуску, с проведенными пилотами. Не сказать при этом, что мы на низком старте, к которому шли год, а сейчас вот прозвучит сигнал и мы побежим, нет, многое удалось и в этом году. Но ощущение порога чего-то грандиозного есть. Очень надеюсь, что самое «грандиозное» «Почта» в 2021 году будет вершить уже без фактора постоянного страха за здоровье сотрудников и клиентов, пандемия пройдет и оставит только наши новые цифровые привычки и новое понимание важности общения. Я жду, что мы станем по итогу этого большого испытания человечнее, добрее, будем больше ценить друг друга».

Руслан Саркисов, гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий

«В первую очередь ожидаю, что вакцинация сможет остановить коронавирусную гидру и это даст толчок предпринимательской активности в стране, в частности инновационному сектору. Зная проактивный и творческий подход нового министра по развитию Дальнего Востока, уверен, что регион, где я вырос и с которым связана большая часть профессиональной деятельности, получит новые эффективные механизмы для повышения уровня жизни людей, развития бизнеса и привлечения инвестиций, особенно социально ориентированных. Если говорить про глобальные ожидания, то очень надеюсь, что в новом году белое будет белым, а черное — черным, а не того цвета, который в данный момент больше нравится FAANG. Вопросы этики не будут приноситься в жертву технологическому прогрессу, а последний, в свою очередь, будет служить достижению общечеловеческих ценностей, а не только обогащению небольших групп людей. Себе лично в 2021 году желаю сохранить ту собранность, остроту чувств и фокус, которые развились в бурлящем 2020-м, и наконец-то получить черный пояс по карате».

Евгений Касперский, гендиректор «Лаборатории Касперского»

«Несмотря на то что уходящий 2020 год запомнится нам надолго, 2021 год обещает быть не менее интересным и насыщенным. Перестраивание бизнес-процессов в онлайн, ускоренное пандемией коронавируса, однозначно, станет долгосрочным трендом. Новая культура работы в удаленном формате также создала новую динамику и подчеркнула реальную потребность в более современной и гибкой архитектуре кибербезопасности. По этой причине, вероятно, в новом году нашу индустрию ждет еще больше работы. В 2021 году мы планируем продолжить строить безопасный цифровой мир и бороться с кибермошенниками. Более того, наша миссия — не просто обезопасить цифровое пространство, а сделать его иммунным, предлагая решения, которые также помогут сделать бизнес более эффективным. Таким образом, особое внимание мы уделим разработке решений по принципу кибериммунитета, будем развивать новый проект по обнаружению нежелательных дронов, систему для голосования на основе блокчейна. В личном плане от 2021 жду, наверное, как и многие, больше путешествий, встреч и общения офлайн!»