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Reuters узнал о планах Apple и Amazon выйти на рынок Саудовской Аравии
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Reuters узнал о планах Apple и Amazon выйти на рынок Саудовской Аравии
Бизнес, 28 дек, 16:17
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Reuters узнал о планах Apple и Amazon выйти на рынок Саудовской Аравии
Корпорации Apple и Amazon планируют выйти на рынок Саудовской Аравии, на котором сейчас представлены через третьих лиц, и ведут соответствующие переговоры об инвестициях, узнал Reuters
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / Global Look Press

Apple Inc. и Amazon.com Inc. ведут переговоры о разрешениях на инвестиции в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

В настоящее время обе компании ведут бизнес в Саудовской Аравии через третьих лиц, но планируют установить на местном рынке свое прямое присутствие.

Один из собеседников агентства подтвердил, что Apple ведет переговоры с ведомством королевства по иностранным инвестициям SAGIA. Итоговое соглашение, сообщил знакомый с ходом переговоров источник, стороны должны подписать к февралю 2018 года. А в 2019 году в Эр-Рияде может появиться первый фирменный магазин Apple.

Amazon находится на более ранней стадии переговоров, чем Apple. Подготовкой соглашения, уточняет агентство, занимается подразделение облачных сервисов Amazon Web Services. Конкретные сроки для инвестиционных планов пока не установлены.

Обе компании отказались от комментариев агентству. SAGIA на момент публикации материала не ответила на запрос журналистов.

Reuters указывает, что привлечение Apple и Amazon станет частью планов наследного принца Мохаммеда ибн Салмана Аль Дауда, который стремится сделать саудовскую экономику более технологичной, поскольку около 70% населения страны составляют люди моложе 30 лет.

По словам одного из источников, Apple и Amazon находятся в списке приоритетов саудовского правительства для привлечения инвестиций.

Саудовская Аравия в последнее время все больше интересуется проектами в сфере инноваций и возможностями привлечения инвестиций за счет крупных иностранных IT-компаний. В конце октября Мухаммед ибн Салман объявил о планах построить инновационный город на берегу Красного моря, в котором число роботов превысит число людей. Общий объем инвестиций на этот проект оценивают в $500 млрд

Автор: Анна Трунина.
Теги: Amazon , Саудовская Аравия , Apple Inc
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