В Германии умер миллиардер — основатель Media Markt

Эрих Келлерхальс, состояние которого Forbes оценивал в $2 млрд, скончался в возрасте 78 лет

Эрих Келлерхальс (Фото: Gisela Schober / Getty Images)

Предприниматель Эрих Келлерхальс, основавший в 1979 году ретейлера Media Markt, скончался в баварском городе Ингольштадт в возрасте 78 лет, сообщает издание Donaukurier. По данным издания, Келлерхальс умер 25 декабря в кругу семьи, с которой отмечал Рождество. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

Келлерхальс считался одним из богатейших людей Германии, в общемировом рейтинге Forbes за 2017 год он занимал 1161-е место, а его состояние эксперты оценивали в $1,8 млрд (в реальном времени на текущий момент — $2 млрд).

В 1979 году супруги Хельга и Эрих Келлерхальс, владевшие маленьким магазином электроники в Ингольштадте, вместе с Вальтером Гунцем и Леопольдом Штифелем открыли в Мюнхене первый в Германии супермаркет электроники и бытовой техники. К 1987 году компаньонам принадлежало уже десять магазинов Media Markt в Германии, а в 1989-м компания начала международную экспансию, открыв первый Media Markt во Франции.

В настоящее время сеть Media Markt, принадлежащая компании Media-Saturn Holding GmbH, включает в себя около 800 магазинов в 14 странах мира — от России до Португалии.