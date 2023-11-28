Как работают цифровые сервисы поддержки малого и среднего бизнеса Москвы

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В настоящее время малый и средний бизнес является важной составляющей экономического развития Москвы. Однако для эффективного управления предпринимателям недостаточно знаний и опыта, им необходим доступ к инструментам поддержки. Поэтому компании заинтересованы в использовании цифровых сервисов и информационных ресурсов для оптимизации своих бизнес-процессов и повышения эффективности работы.

Поддержка инвесторов

Один из основных видов электронных сервисов — это информационные порталы, которые предоставляют актуальную информацию о различных нюансах ведения бизнеса: правовые аспекты, налоги, финансовое планирование, маркетинг и продажи. Они также содержат полезные материалы, статьи, новости и обзоры по данной тематике. Их большой плюс — возможность получить консультацию от экспертов в онлайн-режиме.

Один из примеров — инвестиционный портал Москвы. Он предоставляет информацию о московском бизнес-климате, доступных инфраструктурных проектах, инвестиционных возможностях и программе поддержки предпринимателей. Предприятия могут получить доступ к различным инструментам и ресурсам, таким как консультации по бизнес-планированию, поиск партнеров и др.

Всего на инвестпортале представлено 155 различных сервисов, услуг и мер поддержки, которые могут получить начинающие и действующие предприниматели: субсидии, займы, гранты и налоговые льготы.

Бизнес и инновации

Московский инновационный кластер (МИК) объединяет свыше 35 тыс. участников и партнеров из Москвы и 81 региона России. На его платформе i.moscow собрано свыше 20 инструментов для привлечения инвестиций, получения финансовых мер поддержки в виде грантов и кредитов, поиска партнеров и площадок для пилотирования и акселерации.

В частности, представители малого и среднего бизнеса столицы могут в режиме онлайн подать заявку на 25 региональных мер поддержки. В их числе:

грант в размере 75 тыс. руб. на каждое изобретение, запатентованное в России не более 12 месяцев назад;

грант до 2 млн руб. на пилотное тестирование инноваций на городских площадках;

инновационный ваучер, позволяющий компенсировать до 70% расходов, но не более 2 млн руб. за патентование изобретений за рубежом;

возврат до 50% расходов на покупку оборудования, лизинг, уплату процентов по кредитам, максимальный размер грантов — 30 млн руб.;

льготные кредиты на инвестиционные цели. Предприятия МСП могут получить до 300 млн руб. на срок до семи лет под ставку от 3% годовых на первые три года кредита. Ставку субсидирует правительство Москвы;

грант бизнес-ангелам на компенсацию до 10 млн руб. вложений в стартапы.

Помимо этого, компании, развивающие технологические проекты, могут получить венчурный кредит до 30 млн руб. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта программа ориентирована преимущественно на инновационный бизнес.

«Венчурные кредиты по ставке, не превышающей 10% годовых, будут выдаваться стартапам из числа субъектов МСП, включенных в реестр стартапов и технологических компаний, на реализацию проектов в приоритетных направлениях. Также планируется субсидирование тела кредита», — уточнил глава города.

Еще одна мера поддержки — кредитование под залог интеллектуальной собственности. Это позволяет МСП получить финансирование до 50 млн руб. по льготной ставке до 3–4,5% на первые три года. При этом до 95% от суммы кредита обеспечены поручительством Мосгарантфонда. Этот проект столичные власти реализуют совместно с Роспатентом и Минэкономразвития России.

Кроме того, в 2023 году правительство Москвы совместно с АО «Корпорация МСП» значительно расширили механизм «зонтичных поручительств», действующий с 2021 года. Новые меры позволят упростить доступ столичных МСП к заемному финансированию. Благодаря этому прогнозируется рост объема привлеченного заемного финансирования на 8 млрд руб. Об этом сообщал ранее Сергей Собянин.

Инновации

В 2023 году на сайте Московского инновационного кластера заработали новые сервисы для технологического бизнеса. Например, предприниматели могут воспользоваться бесплатным сервисом добровольной регистрации идей и разработок. Пользователи провели уже свыше 700 транзакций, зарегистрировав объекты интеллектуальной собственности на сумму более 4,2 млрд руб.

В этом году на платформе появился также сервис «Деловые партнеры», с помощью которого предприниматели могут на льготных условиях воспользоваться полезными бизнес-решениями: корпоративным мессенджером, услугами патентных бюро или организовывать конференции, тренинги, семинары и презентации на площадке технопарка.

Капитал навыков

Получить всю необходимую информацию — от поиска идеи и регистрации компании до масштабирования и кратного увеличения прибыли — можно на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы». Это проект по взаимодействию бизнеса и власти, который выступает агрегатором мер поддержки предпринимателей в Москве и предоставляет эффективные решения для открытия и ведения своего дела с поддержкой от города.

На портале доступно более 35 онлайн-сервисов, они упрощают ведение бизнеса в столице и способствуют его эффективному развитию. Среди них — «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», «Проверка контрагентов», «Проверь законность вывески», «Записаться в бесплатный коворкинг».

На mbm.mos.ru представлена образовательная поддержка. Бесплатное бизнес-обучение включает как тематические мероприятия на актуальные деловые тематики, так и комплексные программы обучения, направленные на различные виды целевой аудитории (действующих предпринимателей, самозанятых, тех, кто только планирует начать свое дело).

Пользователи портала также могут получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки в столице.

Портал постоянно развивается и актуализируется с учетом запросов делового сообщества.

Система мониторинга

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, в городе действуют более 80 региональных мер поддержки. Чтобы понимать, насколько эти программы востребованы и эффективны, их показатели необходимо постоянно мониторить.

«Разработанная Департаментом система автоматизированного мониторинга региональных мер поддержки позволила структурировать огромный объем данных как по действующим, так и завершившим действие мерам, хранить их в одном месте в удобных форматах, поддерживать информацию в актуальном состоянии и оперативно вносить изменения, — подчеркнула Багреева. — Мы представили систему на платформе обмена лучшими практиками «Смартека» и готовы оказать помощь другим регионам в разработке аналогичных подходов для автоматизации любого объема данных и их интеграции в информационные системы органов власти и организаций».

«Смартека» — это платформа для обмена лучшими региональными практиками, на которой можно представить свои успешные кейсы и взять на вооружение опыт коллег. Всего на платформе размещено более 1,4 тыс. практик.

Столичные власти разместили на платформе «Смартека» 170 своих практик, что составляет 11,4% от общего объема представленных на сервисе инструментов. Многие из них уже внедрены в других субъектах Российской Федерации. Наиболее популярными являются такие платформы, как «Портал поставщиков», «Создание цифровой карьерной среды в университете», сборники «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых».

Стоит отметить, что программа мониторинга интегрирована с системой управления доступом к информационным ресурсам правительства Москвы (СУДИР). Это позволяет оперативно получать необходимые сведения от исполнителей, а также обеспечивает полную актуальность информации. Благодаря системе анализ данных ускорился в пять раз, а трудозатраты на поиск и обработку информации снизились в несколько сотен раз.

Таким образом, программы поддержки, разработанные правительством Москвы, предоставляют предпринимателям доступ к полезной информации и помогают усилить конкурентоспособность бизнеса. Использование цифровых сервисов не только поддерживают малый и средний бизнес, но и оказывают положительное влияние на экономический климат столицы.