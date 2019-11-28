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Евгений Давыдович во второй раз возглавил «Связной»
Евгений Давыдович уже был гендиректором компании в 2016–2017 годах, до февраля прошлого года топ-менеджер возглавлял правление Бинбанка
Евгений Давыдович (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Генеральным директором сети «Связной» стал Евгений Давыдович, уже занимавший этот пост с января 2016 года по сентябрь 2017-го. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. В планах нового президента — развитие розничной сети и e-commerce «Связного» и усиление направления сервисных услуг и новых для компании товарных категорий.

«Я рад снова стать частью компании «Связной». Уверен, что вместе с новой командой и новыми вызовами на рынке мы завоюем сердца наших покупателей», — заявил Давыдович. Ранее о возвращении Давыдовича в руководство ретейлера писал журнал Forbes со ссылкой на источник в окружении топ-менеджера. На новом посту он сменит Оксану Гуськову, ставшую главой объединенной сети «Связной» и «Евросеть» в мае 2019 года.

28 ноября Давыдович разместил в своем Instagram фотографию вида из окна с подписью: «Может, и нет в мире реки, в которую можно войти дважды. А вот кабинет в здании у реки, в который можно войти дважды, есть». Он также опубликовал видеозапись из московского офиса «Связного», на котором выступил перед сотрудниками.

https://www.instagram.com/p/B5Z--DyIvzP/

Евгений Давыдович уже возглавлял «Связной» с 2016 по 2017 год. В сентябре 2017-го он ушел из ретейлера и стал председателем правления Бинбанка. До этого Давыдович работал в украинском банке «Пивденный», возглавлял правление украинского подразделения «Русского стандарта» и был председателем правления «Связной Банк». Давыдович покинул должность в Бинбанке 16 февраля 2018 года, на тот момент организация проходила санацию ЦБ.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: «Связной», Евгений Давыдович, «Бинбанк»
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