Константин Эрнст стал совладельцем «Кафе Пушкинъ»

Ресторан «Кафе Пушкинъ»
(Фото: ТАСС)
Выручка ООО «Моне» по РБСУ в 2018 году составила 756,5 млн руб., прибыль от основной деятельности — 77,7 млн руб., чистая прибыль — 82,5 млн руб.
РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала». Андрей Деллос отказался от комментариев.
Чем известен Константин Эрнст
Константин Эрнст занимает руководящие должности на «Первом канале» с 1995 года. Тогда он был назначен генеральным продюсером Общественного российского телевидения (прежнее название канала), в 1999-м — его гендиректором.
Как собственник российского бизнеса Эрнст в базе СПАРК фигурирует лишь как бывший совладелец ООО «Главкино» и ООО «Студия «Проект». Гендиректор «Первого канала» инвестировал в расположенную в Подмосковье киностудию «Главкино» в 2010 году, получив 16,67%. Среди его партнеров были Федор Бондарчук, Николай Цветков и ВТБ. Позже Эрнст вышел из этого проекта. В октябре 2019-го ООО «Главкино» по заявлению его кредитора ВТБ было признано банкротом.
В 2010–2015 годах Эрнст также был совладельцем студии «Проект» (сейчас «Русский проект») с долей 49,7%. С 2015 года единственным учредителем студии значится режиссер Денис Евстигнеев. «Первый канал» показывал в своем эфире, по информации сервиса «Кинопоиск», снятые студией «Русский проект» сериалы «Мосгаз» (2012), «Салам Масква» (2016), «Выйти замуж за Пушкина» (2016), «Операция «Сатана» (2018).
«Официальная» легенда создания «Кафе Пушкинъ» гласит, что ресторан обязан именем песне Nathalie шансонье Жильбера Беко, в которой упоминалось тогда еще несуществующее Café Pouchkine.
О том, что Андрей Деллос создавал «Кафе Пушкинъ» совместно с Константином Эрнстом, упоминается в СМИ начала 2000-х. «Единственный на сегодняшний день человек, с которым меня объединяет творческая работа, — Константин Эрнст. Мы одинаково думаем и чувствуем. Ругаемся иногда, но это нормально», — признавался ресторатор в одном из интервью журналу «Афиша».
СМИ тогда обращали внимание на то, что ООО «Кросс Лайн», одним из собственников которого называли и Эрнста, получило разрешение на реконструкцию части усадьбы Римских-Корсаковых (корпуса этой усадьбы выходили на Тверской бульвар). Однако документальных подтверждений того, что Константин Эрнст действительно является совладельцем «Кросс Лайна» и связанных с ним компаний, никогда не было.
Названная причина реконструкции — «создание культурного центра русской старины». Реставрация обернулась частичным сносом зданий, в 2012-м «Кросс Лайн» завершил строительство здания на Тверском бульваре, 26/5, по документам — Культурного центра русской старины, следует из данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы. По этому адресу расположен еще один ресторанный проект Деллоса — «Турандот», галерея «Турандот антик», центр косметологии «Посольство красоты». Это все активы холдинга Maison Dellos Андрея Деллоса — единственного российского ресторатора, который удостоился звезды Michelin. В 2017 году Maison Dellos открыл в Париже на площади Мадлен ресторан Café Pouchkine Madeleine.