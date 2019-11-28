Константин Эрнст стал совладельцем «Кафе Пушкинъ»

У одного из самых известных ресторанов столицы — «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре — изменились собственники. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст впервые обозначил себя бенефициаром управляющей компании ресторана

Константин Эрнст (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Константин Эрнст, гендиректор «Первого канала», 11 ноября 2019 года стал единственным владельцем ООО «Экримтор», свидетельствует ЕГРЮЛ. «Экримтору» принадлежит 25% ООО «Моне», другие 75% — у ООО «Анжелюс», принадлежащего ресторатору и основателю ресторанной группы Maison Dellos Андрею Деллосу.

И «Экримтор», и «Моне» являются структурами «Кафе Пушкинъ», уточнили по номеру телефона ООО «Моне».

Вклад Эрнста в уставной капитал «Экримтора» — 26 тыс. руб. Прежде учредителем этого ООО выступала зарегистрированная на Кипре Argenziano Trading Ltd, собственником которой, в свою очередь, сейчас является Lengton Services Ltd с Британских Виргинских островов. Ее бенефициары неизвестны.

Через «Анжелюс» и «Экримтор» Деллос и Эрнст владеют также ООО «Кросс Лайн» — собственником двухэтажного здания на Тверском бульваре, в котором и расположен ресторан. Особняк, стилизованный под архитектуру XVIII—XIX веков, был введен в эксплуатацию в 1999 году, следует из выписки ЕГРН. В том же году открылся и ресторан, ставший одной из достопримечательностей Москвы.

В рейтинге «30 самых успешных ресторанов Москвы» российского Forbes, в котором оценивается экономическая успешность заведения, он занимает четвертое место. Средний чек, по данным журнала, равняется 3,5 тыс. руб.