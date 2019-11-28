СМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК

В Москве готовы согласиться с тем, что параметр соглашения о газовом конденсате приводит к тому, что Россия нарушает достигнутые обязательства

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Москва рассчитывает обсудить вопрос об изменении своих квот на добычу нефти, установленных в рамках ОПЕК. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в России и в Организации стран — экспортеров нефти. Источник РБК, близкий к Минэнерго, подтвердил, что такое предложение будет выдвинуто российской делегацией. РБК направил запрос представителю Минэнерго России.

Как отмечает агентство, в квоты для России включен параметр о газовом конденсате — побочном продукте, который выделяется в основном при добыче газа. На другие страны — участницы ОПЕК, например Саудовскую Аравию, он не распространяется. Поскольку с открытием новых месторождений в России производство газового конденсата увеличивается, получается, что страна не выполняет обязательства соглашения ОПЕК, говорится в материале.

«Россия, без сомнения, поднимет вопрос конденсата на декабрьской встрече, поскольку его производство будет расти», — заявил собеседник агентства, знакомый с позицией Москвы. Россия хочет, чтобы в ней видели производителя, полностью соблюдающего договоренности, сообщили источники Reuters.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, тема исключения газового конденсата из расчетов уже поднималась на встречах ОПЕК. Газета отмечает, что в Минэнерго планируют обсудить ее на собрании стран-участниц в Вене 5–6 декабря.

В соответствии с действующей договоренностью ОПЕК+ его участники согласились на ограничение добычи на уровне 800 тыс. барр./сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, в свою очередь, обязались сохранить ограничения по добыче на уровне 400 тыс. барр./сутки. Соглашение действует до марта следующего года.