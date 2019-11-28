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Экс-глава Qatar Airways в России оказался фигурантом уголовного дела
Менеджеры представительства Qatar Airways в России создали фейковый сайт для продажи билетов сотрудникам «Роснефти» через посредников. Их обвинили в злоупотреблении полномочиями, но после погашения ущерба уголовное дело закрыли
Фото: Imago / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего руководителя представительства авиакомпании Qatar Airways в Восточной Европе Назира Абдувахидова по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), а бывшего главу отдела продаж этого представительства Ростислава Петрова — в пособничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК).

По версии следствия, в 2017 году фигуранты дела создали не имеющий отношения к авиакомпании сайт RNQatar.ru (сейчас этот сайт не работает) для продаж билетов сотрудникам компании «Роснефть» по корпоративным тарифам «с целью увеличения своих показателей в работе, выразившихся в увеличении продаж билетов». Через этот сайт они продавали билеты через посредников, скрывая это от центрального офиса перевозчика. Об этом сообщил прокурор в ходе заседания в Пресненском суде Москвы, которое состоялось в четверг, 28 ноября, передает корреспондент РБК.

При создании сайта менеджеры использовали логотип Qatar Airways. «Билетам, выписанным агентам для пассажиров «Роснефти», присваивали корпоративные коды других компаний. Агенты незаконно получали с каждого билета комиссию», — добавил сказал РБК источник, близкий к авиакомпании.

Продажа билетов проводилась через туристические агентства «Индивидуальный туристический сервис» (Санкт-Петербург) и «Пегас.тур» (Челябинск) с июля 2017-го по март 2018 года, за это время было реализовано по корпоративному тарифу «не менее 130 билетов» общей стоимостью 16 млн руб., сказал прокурор на заседании суда.

По словам прокурора, сотрудники нефтяной компании при покупке билетов ни о чем не подозревали. В марте 2018 года «Роснефть» открыла в Катаре свой офис, церемония прошла в присутствии главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и шейха Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Катарскому суверенному фонду QIA принадлежит 18,93% «Роснефти».

По версии следствия, в рамках схемы, разработанной фигурантами уголовного дела, турагентства получили «необоснованные» агентские вознаграждения на сумму около 1,5 млн руб. В ходе следствия обвиняемые компенсировали авиакомпании ущерб на эту сумму, сказал прокурор.

На заседании суда Абдувахидов и Петров признали свою вину. Судья Сергей Артемов принял решение прекратить их уголовное преследование.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

«Компания Qatar Airways удовлетворена решением суда по данному делу и тем, что Абдувахидов и Петров были признаны виновными и компенсировали ущерб, причиненный их действиями», — сообщил РБК представитель авиакомпании. По его словам, сейчас Qatar Airways готовит документы и материалы по другим нарушениям, совершенным этими бывшими сотрудниками компании для передачи российским правоохранительным органам.

Автор: Мария Кокорева
Теги: авиакомпании, аэрофлот, «Победа»
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