Путин запретил магазинам возвращать продукты сроком годности менее месяца

Ретейлеры не смогут возвращать поставщикам непроданные товары со сроком годности менее 30 дней. Соответствующий документ был подписан президентом России. На то, чтобы скорректировать действующие договоры, закон отводит 180 дней

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Владимир Путин подписал закон, который запрещает ретейлерам возвращать поставщикам непроданные продовольственные товары сроком годности меньше 30 дней. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее поправки к законам «О развитии сельского хозяйства» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» были одобрены Госдумой и Советом Федерации. Цель закона — расширить доступ сельхозпроизводителей к рынкам сбыта, поясняли его авторы.

Законопроект был внесен в Госдуму в январе группой депутатов во главе с Ириной Яровой и сенатором Сергеем Лисовским. Принятый в первом чтении документ предусматривал ​полный запрет на возврат непроданных продовольственных товаров, однако затем это положение было исключено.

Вместо него Минсельхоз предлагал внести поправку о запрете на возврат продовольственных товаров со сроком годности до 20 дней, которая, как ранее писал РБК, не устроила ни производителей, ни ретейлеров.

В окончательный вариант вошла норма о сроке годности до 30 дней. Итоговый документ также содержит пункт о запрете на замену таких товаров на аналогичные и на возмещение их стоимости.

Заключенные между поставщиками и ретейлерами соглашения должны быть приведены в соответствие с новым законом через 180 дней после принятия закона.