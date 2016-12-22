FT узнала об интересе международных фондов к покупке L’Occitane

В торгах могут принять участие американская Advent International и другие фонды прямых инвестиций, говорят источники Financial Times. Рыночная стоимость французского производителя косметики — $2,7 млрд

Фото: Keith Bedford / Bloomberg

Французский производитель и ретейлер натуральной косметики L’Occitane привлек к себе интерес со стороны международных групп прямых инвестиций. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает британская газета The Financial Times (FT). Рыночная стоимость компании составляет $2,7 млрд, отмечает издание.

Среди интересующихся покупкой, как указали собеседники газеты, — частная американская инвестиционная компания Advent International. Ее заинтересованность в L’Occitane, по мнению источников FT, может привлечь внимание к покупке косметической компании ее конкурентов из сферы прямых инвестиций.

Например, в прошлом году европейский фонд CVC Capital Partners нанял бывшего исполнительного директора L'Occitane Эммануэля Ости, чтобы приобрести The Body Shop, но в итоге проиграл другому игроку, напоминает FT. Французская косметическая группа L'Oréal продала The Body Shop бразильской Natura Cosmeticos. Стоимость сделки составила €1 млрд.

В торгах по покупку L'Occitane могут принять участие и другие фонды, указали собеседники Financial Times​. Интерес со стороны базирующихся в Лондоне и Бостоне фондов прямых инвестиций, как отмечает издание, проявился спустя восемь лет после того, как французская L'Occitane сделала листинг на Гонконгской бирже.

Был ли начат в отношении компании формальный процесс продажи или к оформлению официальной заявки привел интерес Advent, источники FT ответить затруднились.

Представители L'Occitane, Advent International и CVC комментировать ситуацию газете отказались.

Группа L'Occitane en Provence, известная как L'Occitane, была основана более 40 лет назад. Действующим председателем и исполнительным директором компании является австрийский миллиардер Рейнольд Гейгер (Forbes оценивает его состояние в $1,6 млрд). Впервые предприниматель инвестировал в L'Occitane в 1994 году. Сейчас в 90 странах мира работают 1555 магазинов этой сети.

На этой неделе L'Occitane, напоминает газета, сообщила, что за шесть месяцев 2018 года (до 30 сентября) ее продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,9%, до €595,4 млн. Операционная прибыль группы за этот период составила €5,8 млн.