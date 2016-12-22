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Премия РБК: номинанты в категории «Предприниматель» — о бизнесе и жизни
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Премия РБК: номинанты в категории «Предприниматель» — о бизнесе и жизни
Премия РБК, 13:16
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Премия РБК: номинанты в категории «Предприниматель» — о бизнесе и жизни
Один из 24 финалистов Премии РБК получит приз зрительских симпатий в результате открытого голосования аудитории. Номинанты в категории «Предприниматель» главной награды за достижения бизнеса — в обзоре РБК

Проголосовать за одного из номинантов можно на странице Премии РБК

Павел Дуров, основатель Telegram

  • Многие на Западе не осознают, насколько налоги ограничивают их возможности. Ты платишь государству половину дохода, то есть примерно 180 дней в году работаешь на правительство. Я думаю, я могу найти лучшее применение своим деньгам, которые я зарабатываю на благо общества.
  • Telegram не продается. Даже за $20 млрд. Даю пожизненную гарантию.
  • Я мог бы «взломать выборы», когда мне было 12 лет.
  • Собственное мнение есть от силы у 10% людей. Остальные просто повторяют то, что где-то прочитали.
  • Помните те случаи, когда ваше мнение шло полностью вразрез с мнением окружающих? Это самые ценные моменты, в которые нужно вцепляться мертвой хваткой. Ваша вера в возможность иного пути намного важнее для человечества и для всех нас, чем ваше умение приспосабливаться и вторить безличному эху конформистов.
  • Будущее за теми, кто выработает иммунитет к технологическим ловушкам внимания и сохранит способность к длительной концентрации.
  • Уже более десяти лет со времен, когда я был очень небогатым студентом. Я не устаю повторять: деньги переоценены, потому что созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего. Как только вы делаете из денег культ и обмениваете «быть» на «казаться», вы отправляете себя в добровольное рабство. Долги из-за статусной мишуры, скучная работа с унылыми трусами, необходимость лгать и предавать свой мир — вот лишь часть той цены, которую вы заплатите за чрезмерное стремление к бумаге.
  • Скептики, материалисты, кухонные интеллигенты, которые не уверены ни в чем, кроме одного, что «проблемы вечны, мир сложен, все решено за них»... Это неверие в возможность менять мир страшнее лени, пьянства или наркомании, потому что именно оно является их причиной.
  • Тысячелетиями люди рождались великанами и общество превращало их в карликов. Наше поколение другое. Мы не откажемся от мечты из-за шума мнений окружающих. И мы не променяем творчество, поиск и дух свободы на уют сосисочно-телевизионного мирка.
  • Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров.
  • Новое может рождаться только из хаоса — из непредусмотренного, неожиданного несоответствия привычному. Разумеется, в условиях абсолютного беспорядка это новое не имеет возможности закрепиться и принести пользу, поэтому между хаосом и порядком нужен баланс. Но без доли беспорядка прогресс останавливается полностью.
  • Будущее среднего образования лежит в играх — компьютерных, спортивных, интеллектуальных.
  • Слушать стоит только свою интуицию. Всякий раз, когда я прислушивался к мнению «старших и разумных», я терял время. Если вы чувствуете, что надо делать, — игнорируйте мнение авторитетов.

Цитаты по материалам Medialeaks, Harvard Business Review

Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries

  • Пожалуй, в основе [успеха] была способность принимать рискованные решения, когда все вокруг крутили у виска и твердили, что это невозможно, что так никто не делает. Доверие своему чутью, исходя из понимания того, что нужно клиентам.
  • Нельзя ухудшать сервис. Ты должен поддерживать качество, к которому привыкли твои покупатели, особенно в кризис, когда стоит задача их удержать. Любые изменения, затрагивающие сервис, принимаются только после глубокой аналитики возможной реакции клиента.
  • Желание купить что подешевле, несмотря на качество, у нашего потребителя не отнять. Ассортимент и цены — то, что есть у китайцев, но сервис — то, чего нет, и это то, над чем нужно работать местным магазинам.
  • Когда я придумывала Wildberries, я не грезила ни огромными оборотами, ни первыми местами в рейтингах; у меня не было никакой многоуровневой стратегии развития; я вообще не была уверена, что это будет какое-то долгосрочное мероприятие.
  • Работа нон-стоп 24/7 — это было совсем не то, что я себе представляла. Но либо ты предан делу душой и телом, либо оно не взлетит.
  • На самом деле нет никаких книг или гуру, которые научат вас, как правильно выстроить стратегию или управлять компанией — не важно, большая она или маленькая, только появилась на рынке или существует уже не первый десяток лет. Но время от времени полезно и даже необходимо прочитать новую интересную книжку (и не обязательно про бизнес), встретиться с новыми интересными людьми или заняться каким-то новым для себя делом, потому что только так можно найти точки для роста компании.
  • На мой взгляд, самое страшное, что может произойти не только в бизнесе, но и просто в жизни, — это когда ты разочаровываешься в том, чем занимаешься.
  • Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Звучит банально, но это действительно работает и именно в такой последовательности.
  • Не то чтобы я этого не знала, но считаю необходимым сказать об этом отдельно: бизнес только тогда сможет стать большим и сильным, когда у тебя есть поддержка твоей семьи и близких.

Цитаты по материалам Shopolog, Inc.

Теги: Премия РБК , Павел Дуров , Татьяна Бакальчук
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