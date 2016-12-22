Премия РБК: номинанты в категории «Предприниматель» — о бизнесе и жизни

Орешкин рассказал о конкурентных преимуществах российской экономики

Путин счел исполнение договоренности по ОПЕК+ заслугой Саудовской Аравии

Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему

Путин ответил «куда вы так спешите» на вопрос о России после него

Путин назвал инцидент в Черном море провокацией в интересах Порошенко

«Аэрофлот» сообщил о повышении топливного сбора

Почему с Bitcoin все будет хорошо

Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях

СМИ анонсировали обмен футболистами между «Зенитом» и «Миланом»

Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе

Путин рассказал об уходящем от России долларе

«РИА Новости» сообщило о зарубежном происхождении звонков о минировании

Как создать интерьер в скандинавском стиле: 5 главных приемов

«Нафтогаз Украины» отказал Счетной палате в проведении проверки

4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя

FT узнала об интересе международных фондов к покупке L’Occitane

Минфин не выполнит уточненный план по ОФЗ на 2018 год

Иностранными заемщиками ВТБ вместо ЦАР оказались резиденты Кипра

Именем Егора Летова назовут частный аэродром под Омском

Профессор из Новой Зеландии и российские эксперты — о молоке А2

Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени

Британский министр рассказал о выгоде сохранения членства в ЕС

Рада утвердила дату проведения президентских выборов

Больше половины новых российских евробондов купили британцы

Зеленые еще: перспективы развития рынка экологичных домов в России

Идея по инвестированию: когда покупать токен Ripio Credit Network

Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов

Гройсман усомнился в продлении военного положения через 30 дней

Курс евро на 29 ноября

EUR ЦБ: 75,52 (-0,1)

Курс доллара на 29 ноября

USD ЦБ: 66,94 (+0,16)