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Глава Русской фитнес группы — РБК: «Люди экономят на всем»
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Глава Русской фитнес группы — РБК: «Люди экономят на всем»
Бизнес, 00:00
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Глава Русской фитнес группы — РБК: «Люди экономят на всем»
Представляют ли маленькие йога-студии угрозу для клубов площадью 3 тыс. кв. м и что будет происходить с российским рынком фитнес-услуг дальше — в блиц-интервью РБК рассказал глава Русской фитнес группы Николай Прянишников
Николай Прянишников (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

— Если с 2011 по 2014 год российский рынок фитнес-услуг рос двузначными темпами — 13–19% ежегодно, то в последние годы — на скромные 2–4%. Как можно было бы преодолеть торможение?

— Динамика действительно замедлилась, но тот факт, что даже в тяжелое кризисное время рынок все же растет, — это неплохо. В отличие от других отраслей, которые сейчас и вовсе в стагнации, у фитнес-услуг есть значительный потенциал. Базово у нас очень низкое проникновение: по стране это 2%, в Москве — 8%. Это ниже, чем в развитых странах. С учетом этого у нас в любом случае будет дальнейший рост, но не такой бурный, безусловно: в экономически сложное время люди экономят на всем. Что делаем мы? Наша цель — продолжать рост за счет, например, строительства новых клубов — это позволяет быть ближе к клиенту; за счет расширения форматов — не только luxury и premium, но и студий. Активно расширяем нашу франчайзинговую сеть в России и за рубежом. Я поставил команде цель — World Class должен быть в любом серьезном городе с населением от 400 тыс. жителей в России и СНГ.

— Во всех московских клубах всех сегментов в последние годы падает выручка с квадратного метра. Вы фиксируете у себя снижение?

— Может, у кого-то и падает, у нас нет. Она, может, и растет более медленными темпами — рост в единицы процентов, но все равно растет. Отгадка нашего роста заключается в том, что нам удалось построить сильную машину по продаже дополнительных услуг, например, за счет персональных тренировок и SPA. Есть клубы, которые «стареют», — им сложно повышать цены, менять концепцию и, как следствие, предлагать дополнительные услуги. Нам в этом смысле проще, мы более мобильны, в этом наше преимущество.

— Как часто вы закрываете клубы и по каким причинам?

— Случаи закрытия бывают, но это случается очень редко. Но с учетом того, что в следующем году мы активизируем свое развитие, в том числе и за счет появления нового инвестора, у меня есть два клуба на карандаше под закрытие. Обычно закрытие обусловлено не оправдавшей надежды локацией или плохими условиями от арендодателя. Некоторые арендодатели привязывали ставку аренды к доллару, что в условиях кризиса снижало нашу прибыль. Кто-то пересмотрел ставки на рублевые, кто-то нет. Такие как раз мы и рассматриваем под закрытие — лучше не мучиться. ​

— У вас несколько форматов в разных ценовых категориях, одинаковы ли перспективы у всех?

— ​Наши форматы позволяют закрывать все, что среднего уровня и выше, и у всех есть потенциал роста. Если сравнивать с гостиницами, формат World Class Lite соответствует трем-четырем «звездам», четырем-пяти «звездам» — премиальные клубы World Class, в этом сегменте мы реально можем зарабатывать самую хорошую маржу, поэтому это для нас очевидный приоритет. Есть еще luxury — это точечные форматы, хотя и с ограниченной возможностью масштабирования: такой «Романов» может быть только у Кремля. ​

— У вас большая франчайзинговая сеть. Удается ли держать приемлемый уровень качества в регионах и за рубежом? Сколько они сейчас приносят группе выручки?

— Мы постоянно наращиваем количество франчайзинговых проектов — на следующий год уже запланировано десять новых открытий. Но по выручке это меньше 10%, что нормально, поскольку мы не несем никаких затрат и рисков. Франчайзи позволяют нам минимизировать риски выхода в новые страны. В наших контрактах с партнерами мы сразу предусматриваем, что в случае их желания выйти из бизнеса у нас приоритетное право выкупа, что для нас является хорошим потенциальным инструментом увеличения числа собственных клубов в будущем.

— Считаете ли вы своими конкурентами маленькие йога-студии, бойцовские клубы и другие крохотные спортивные клубы на условные 25 кв. м, которые открываются на первых этажах новостроек? Угроза это для вас или нет?

— Многофункциональные клубы по-прежнему очень популярны. Для людей это не просто «их клуб», бассейн, групповые программы — место, где все в одном месте на 3 тыс кв. м. Это же сообщество: поговорить, посмотреть — это популярно. Но, действительно, студии небольшого формата или специализации — они тоже востребованны. Но, по нашим оценкам, экономика этих клубов не такая большая, не в масштабах корпорации. В Европе такие бутик-студии действительно популярны, но у нас народ не приучен к разовым посещениям, на которые такой формат ориентирован, в России днем такие клубы пустуют.

— ​Еще один потенциально новый конкурент — это сервисы, работающие по принципу «фитнес как Uber», например FitMost, Sport Pass и т.д., когда клиент может пользоваться не только одним залом или сетью. Видите ли вы в этом риск, ведь у вас 60% выручки, по вашему же собственному признанию, это оборот от членства?

— Такие сервисы-агрегаторы, хотя они еще и не получили широкого распространения в России, — это угроза в первую очередь для недорогих клубов, формата low-cost. Мы смотрели на такие проекты, но для нас это не очень интересно экономически с точки зрения стоимости одного клиента. Пока такие агрегаторы для нас угрозы не представляют.

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: РФПИ , Mubadala , Николай Прянишников
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