Капитализация технологических гигантов упала почти на $800 млрд

Стоимость пяти крупнейших технологических компаний рухнула после публикации квартальной отчетности Amazon, который разочаровал инвесторов. Отчет о росте выручки Apple смог сократить их обесценивание до $770 млрд

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За прошедшую неделю крупнейшие технологические компании обесценились почти на $800 млрд, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, их потери на фондовом рынке возросли в четверг, после публикации Amazon прогноза по доходам в четвертом квартале: компания ожидает прибыль в $140 млрд вместо прогнозируемых аналитиками $155 млрд, хотя обычно в этом квартале показывает рост из-за покупок к праздникам. Это привело к тому, что стоимость пяти крупнейших технологических компаний — Amazon, Alphabet, Apple, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft — оказалась на 950 млрд меньше, чем в начале сезона отчетности (в середине октября), указала газета.

Однако, как отмечает FT, после публикации отчета Apple, которая сообщила о превысившей прогнозы выручке (рост на 8%, до $90,15 млрд), потери технологических гигантов сократились до $770 млрд, их совокупная стоимость составила $6,43 трлн.

Ранее Alphabet (материнская компания Google) в своем отчете за третий квартал зафиксировала рост выручки на 6%, до $69,02 млрд, хотя аналитики ожидали ее увеличения до $70,58 млрд. Рост выручки замедлился по сравнению с уровнем прошлого года из-за негативного влияния продолжающегося снижения расходов на онлайн-рекламу. Доходы Microsoft от облачных вычислений и прогнозы на второй квартал 2023 финансового года также оказались ниже ожиданий.