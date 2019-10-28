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Успешные бизнес-кейсы в сфере экологии и образования
РБК собрал успешные экоинициативы и образовательные проекты, которые стали отличным примером того, как разработать эффективную бизнес-модель и вырасти из стартапа в крупную компанию
Фото: sborbox / Facebook

Экология

Пионеры экосумок «Экопрост»

Иван Рыбников из Екатеринбурга смог заработать на экосумках 100 млн руб. и стать партнером сетей «Ашан», «Магнит», «Карусель», «Азбука вкуса» и других, внедрив «зеленую» инициативу в крупные продуктовые сети. Таким образом Иван помогает бороться с одной из главных проблем, способствующих загрязнению Мирового океана и прибрежных территорий, по данным Greenpeace. Толчком для развития компании «Экопрост» стал тот факт, что все крупные продуктовые сети в России перестали выдавать пластиковые пакеты бесплатно. На момент запуска «Экопроста» — в 2014 году — ниша производителя «зеленой» упаковки была свободна. К 2018 году выручка «Экопроста» достигла 100 млн руб., а экосумки компании теперь соседствуют с платными одноразовыми пакетами в популярных торговых сетях.

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Секонд-хенды брендовой одежды Charity Shop

Дарья Алексеева придумала эффективную бизнес-модель, благодаря которой ее сеть секонд-хендов брендовой одежды, в которую она вложила в 2014 году $20 тыс., сегодня приносит ей около 3 млн руб. в месяц. Посетители секонд-хенда сдают в магазин ношеные брендовые вещи, которые в Charity Shop перепродают по цене товаров из масс-маркета. Хорошие же вещи из масс-маркета находят новых хозяев среди нуждающихся в них через фонд Алексеевой «Второе дыхание» или отправляются на переработку. Сегодня команда Charity Shop еще и дает консультации по развитию социального бизнеса за 70 тыс. руб., предоставляет в аренду контейнеры для сбора одежды в офисах и имеет более 300 корпоративных партнеров.

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Экомоющие средства Wonder Lab

В 2012 году Андрей Елагин разработал биомикрогель — средство, состоящее из наноразмерных органических частиц, полученных из яблочного жмыха, которые на время превращают в желе большинство минеральных и растительных масел, нефтепродуктов и смазок. За первый внедренческий проект, решающий проблему с очисткой воды, компания получила около 500–700 тыс. руб. от иностранного завода из Санкт-Петербурга. В 2014 году основатели бренда вывели в приоритет другое направление — моющие средства, а к 2017 году их продукция попала на полки федеральных сетей и стала привлекать покупателей за счет нейтрального состава и отсутствия аллергенов. Сейчас товары бренда Wonder Lab получили отметку с логотипом Всемирного фонда дикой природы и распространятся более чем в 3 тыс. точек продаж в нескольких городах и через популярные онлайн-площадки, такие как Ozon, Wildberries, «ВсеИнструменты.ру» и «Утконос», а часть выручки перечисляется в WWF для поддержки деятельности фонда.

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Sborbox

Сервис Sborbox был основан предпринимателями Андреем Сычевым и Михаилом Морозовым в 2018 году. Проект стал пионером внедрения бизнес-модели экономики совместного потребления (sharing economy) в мусорной индустрии. Пользователи Sborbox связываются со сборщиком или оставляют заявку на появление сборщика в своем подъезде через одноименное мобильное приложение. На данный момент со Sborbox сотрудничают несколько частных перевозчиков и одна транспортная компания, грузовики которой покупают вторсырье у сборщиков и перепродают его переработчикам. В приложении также можно узнать, где находится ближайший пункт приема того или иного вида вторсырья. В феврале 2019 года с помощью Sborbox было собрано 30 т вторсырья, а совокупная аудитория сервиса — несколько тысяч человек. Кроме этого, Sborbox уже привлек крупного инвестора: $1 млн в течение полутора лет в стартап согласился вложить Equity Algorithm, венчурный фонд бывшего заместителя руководителя медиахолдинга ВГТРК Дмитрия Медникова.

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Заместитель полиэтилена EcoPack

Создатели EcoPack — Дмитрий Таланов, Эдгар Отченашенко и Иван Захаров — разработали новую технологию производства экопленки. В целом трое сооснователей вложили в проект более 10 млн руб. Образец EcoPack вдвое прочнее обычного, а его электризуемость в 10–15 раз меньше, чем у полиэтилена. При этом пленки EcoPack разлагаются при комнатной температуре до углекислого газа, не выделяя метан.

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Экоочки Ochis Coffee

Максим Гавриленко, придумавший использовать для производства очков кофе вместо пластика, смог собрать $13 тыс. на краудфандинге. Первая партия «кофейных» очков принесла использовавшему моду на экологичность в бизнес-целях предпринимателю $3,2 тыс. выручки и интерес зарубежных магазинов. Идея с кофе родилась летом 2018 года. Уже весной 2019-го Гавриленко отправил все предзаказанные пары клиентам — 90% отзывов оказались позитивными, но были и те, у кого очки сломались. В августе на розничных продажах через сайт и точки продаж у партнеров Гавриленко выручил 80 тыс. грн (около $3,2 тыс.).

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Расскажите о стартапах, которые вдохновили или поразили вас в 2019 году, в заявке на Премию РБК. Выдвигайте своего кандидата — человека, чьи достижения в 2019 году вы считаете исключительными, — в специальной форме на сайте Премии РБК до 1 ноября.

Образование

Skyeng

Самая большая онлайн-школа английского языка в Европе, которую основали Георгий Соловьев, Харитон Матвеев, Денис Сметнев и Андрей Яунзем, по итогам 2018 года стала лидером рейтинга технологических образовательных проектов EdTech с выручкой 1,1 млрд руб. Школа существует с августа 2012 года, стартовые инвестиции в проект составили $330 тыс. Весной 2013 года стартаперы привлекли первые инвестиции в свою школу в размере $30 тыс., осенью последовал второй раунд инвестиций в проект — $300 тыс. В январе 2014 года соинвестором Skyeng стал Александр Ларьяновский, занимавший ранее пост директора по международному развитию компании «Яндекс».

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«Учи.ру»

Проект «Учи.ру», который Иван Коломоец запустил вместе с бывшим однокурсником Евгением Милютиным в 2012 году, стал одной из крупнейших в стране онлайн-образовательных платформ, с помощью которой более 3,5 млн детей по всему миру изучают школьные предметы, 3,1 млн из них — в России. Стартовым капиталом для запуска стали личные сбережения — несколько десятков тысяч долларов. В первый же год проект привлек инвестиции частных инвесторов, а в 2014 году сервис запустился с курсом математики для начальных классов и вышел в США под брендом Happy Numbers. По итогам 2018 года по объему выручки «Учи.ру» занял седьмое место в рейтинге крупнейших EdTech-компаний России с прибылью 20 млн руб.

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XOR

Проект XOR основала Аида Фазылова в партнерстве с программистом Николаем Маноловым. Стартап в сфере автоматизации подбора персонала со временем разросся в международную рекрутинговую платформу с чат-ботами и другими решениями на основе искусственного интеллекта. Стартап два года назад получил в Кремниевой долине инвестиции на $2,5 млн, а среди его клиентов — IKEA, Cisco, Exxon, Heineken, McDonald’s и X5.

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Мишка Al

В 2014 году Тесленко увидел фильм «Третий лишний» с Марком Уолбергом и Милой Кунис и понял, что «оживший» говорящий медведь — та самая детская мечта, которую он может воплотить в жизнь с помощью технологий. Спустя четыре года появился «умный» Мишка — образовательный компаньон для детей и помощник для родителей. Стоимость одного медвежьего экземпляра составляет 7,5 тыс. руб. Игрушкой можно управлять с помощью стикеров и карточек с NFC-меткой или через приложение на смартфоне. Создателям стартапа удалось наладить производство медведей в Китае, разработать новую стратегию для выхода на американский рынок и получить советы от Марвина Ляо и команды Facebook. Компания получила 28 млн руб. внешних инвестиций, продала 1,2 тыс. мишек и ожидает выручку в размере 65 млн руб. к концу этого года.

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VCV

Стартап VCV, занимающийся автоматизацией процесса найма сотрудников с помощью искусственного интеллекта, был основан в 2013 году Ариком Ахвердяном. Сервис компании VCV.ai анализирует видеоинтервью кандидатов: они отвечают на появляющиеся на экране вопросы, а система с помощью механизмов распознавания анализирует ответы, помогает оценить настроение и поведение кандидатов. В результате специалист по кадрам получает справку о кандидате, которая, по оценке стартапа, вдвое ускоряет процесс поиска и на 75% повышает его эффективность. Весной этого года VCV привлек $1,7 млн от известного бизнес-акселератора 500 Startups и японских инвесторов, среди которых Will Group и Talent Equity Ventures.

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Stafory

Сооснователь стартапа Stafory Владимир Свешников придумал оптимальную модель для бизнеса в сфере HR, создав робота-рекрутера Веру. Проект уже собрал 300 млн руб. инвестиций и десятки клиентов масштаба PepsiCo и Альфа-банка, в планах — покорение Кремниевой долины. Цена на пакет услуг робота начинается от 500 тыс. руб. (за 5 тыс. откликов). При этом компания задумывается о переходе на подписную модель сроком минимум в год. Услугами стартапа воспользовались в совокупности уже более 200 компаний.

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О проектах в сфере образования и экологии, которые уже сейчас меняют нашу жизнь и бизнес, мы рассказываем в проекте «РБК Тренды».

Теги: экология, образование, премия РБК
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