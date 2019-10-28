Успешные бизнес-кейсы в сфере экологии и образования

Экология
Пионеры экосумок «Экопрост»
Секонд-хенды брендовой одежды Charity Shop
Экология
Пионеры экосумок «Экопрост»
Секонд-хенды брендовой одежды Charity Shop
Экомоющие средства Wonder Lab
В 2012 году Андрей Елагин разработал биомикрогель — средство, состоящее из наноразмерных органических частиц, полученных из яблочного жмыха, которые на время превращают в желе большинство минеральных и растительных масел, нефтепродуктов и смазок. За первый внедренческий проект, решающий проблему с очисткой воды, компания получила около 500–700 тыс. руб. от иностранного завода из Санкт-Петербурга. В 2014 году основатели бренда вывели в приоритет другое направление — моющие средства, а к 2017 году их продукция попала на полки федеральных сетей и стала привлекать покупателей за счет нейтрального состава и отсутствия аллергенов. Сейчас товары бренда Wonder Lab получили отметку с логотипом Всемирного фонда дикой природы и распространятся более чем в 3 тыс. точек продаж в нескольких городах и через популярные онлайн-площадки, такие как Ozon, Wildberries, «ВсеИнструменты.ру» и «Утконос», а часть выручки перечисляется в WWF для поддержки деятельности фонда.
Sborbox
Сервис Sborbox был основан предпринимателями Андреем Сычевым и Михаилом Морозовым в 2018 году. Проект стал пионером внедрения бизнес-модели экономики совместного потребления (sharing economy) в мусорной индустрии. Пользователи Sborbox связываются со сборщиком или оставляют заявку на появление сборщика в своем подъезде через одноименное мобильное приложение. На данный момент со Sborbox сотрудничают несколько частных перевозчиков и одна транспортная компания, грузовики которой покупают вторсырье у сборщиков и перепродают его переработчикам. В приложении также можно узнать, где находится ближайший пункт приема того или иного вида вторсырья. В феврале 2019 года с помощью Sborbox было собрано 30 т вторсырья, а совокупная аудитория сервиса — несколько тысяч человек. Кроме этого, Sborbox уже привлек крупного инвестора: $1 млн в течение полутора лет в стартап согласился вложить Equity Algorithm, венчурный фонд бывшего заместителя руководителя медиахолдинга ВГТРК Дмитрия Медникова.
Заместитель полиэтилена EcoPack
Создатели EcoPack — Дмитрий Таланов, Эдгар Отченашенко и Иван Захаров — разработали новую технологию производства экопленки. В целом трое сооснователей вложили в проект более 10 млн руб. Образец EcoPack вдвое прочнее обычного, а его электризуемость в 10–15 раз меньше, чем у полиэтилена. При этом пленки EcoPack разлагаются при комнатной температуре до углекислого газа, не выделяя метан.
Экоочки Ochis Coffee
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Образование
Skyeng
Самая большая онлайн-школа английского языка в Европе, которую основали Георгий Соловьев, Харитон Матвеев, Денис Сметнев и Андрей Яунзем, по итогам 2018 года стала лидером рейтинга технологических образовательных проектов EdTech с выручкой 1,1 млрд руб. Школа существует с августа 2012 года, стартовые инвестиции в проект составили $330 тыс. Весной 2013 года стартаперы привлекли первые инвестиции в свою школу в размере $30 тыс., осенью последовал второй раунд инвестиций в проект — $300 тыс. В январе 2014 года соинвестором Skyeng стал Александр Ларьяновский, занимавший ранее пост директора по международному развитию компании «Яндекс».
«Учи.ру»
Проект «Учи.ру», который Иван Коломоец запустил вместе с бывшим однокурсником Евгением Милютиным в 2012 году, стал одной из крупнейших в стране онлайн-образовательных платформ, с помощью которой более 3,5 млн детей по всему миру изучают школьные предметы, 3,1 млн из них — в России. Стартовым капиталом для запуска стали личные сбережения — несколько десятков тысяч долларов. В первый же год проект привлек инвестиции частных инвесторов, а в 2014 году сервис запустился с курсом математики для начальных классов и вышел в США под брендом Happy Numbers. По итогам 2018 года по объему выручки «Учи.ру» занял седьмое место в рейтинге крупнейших EdTech-компаний России с прибылью 20 млн руб.
XOR
Проект XOR основала Аида Фазылова в партнерстве с программистом Николаем Маноловым. Стартап в сфере автоматизации подбора персонала со временем разросся в международную рекрутинговую платформу с чат-ботами и другими решениями на основе искусственного интеллекта. Стартап два года назад получил в Кремниевой долине инвестиции на $2,5 млн, а среди его клиентов — IKEA, Cisco, Exxon, Heineken, McDonald’s и X5.
Мишка Al
VCV
Стартап VCV, занимающийся автоматизацией процесса найма сотрудников с помощью искусственного интеллекта, был основан в 2013 году Ариком Ахвердяном. Сервис компании VCV.ai анализирует видеоинтервью кандидатов: они отвечают на появляющиеся на экране вопросы, а система с помощью механизмов распознавания анализирует ответы, помогает оценить настроение и поведение кандидатов. В результате специалист по кадрам получает справку о кандидате, которая, по оценке стартапа, вдвое ускоряет процесс поиска и на 75% повышает его эффективность. Весной этого года VCV привлек $1,7 млн от известного бизнес-акселератора 500 Startups и японских инвесторов, среди которых Will Group и Talent Equity Ventures.
Stafory
О проектах в сфере образования и экологии, которые уже сейчас меняют нашу жизнь и бизнес, мы рассказываем в проекте «РБК Тренды».