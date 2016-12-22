IBM заявила о лидерстве в облачных технологиях после покупки Red Hat

Один из крупнейших мировых производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг компания IBM объявила о завершении переговоров по покупке компании Red Hat.
Сделка, как говорится в пресс-релизе IBM, позволит компании сталь мировым лидером в области гибридных облачных технологий.
Red Hat, которая является ведущим мировым поставщиком программного обеспечения с открытым исходным кодом, будет действовать в составе IBM в качестве отдельного подразделения Hybrid Cloud.
IBM выкупит все выпущенные в обращение обыкновенные акции Red Hat по $190 за штуку, общая сумма сделки составит около $34 млрд.
На торгах в пятницу, 26 октября, на NYSE последняя сделка с акциями Red Hat была заключена по цене $ 116,68, а рыночная капитализация компании составила $20,53 млрд. Таким образом IBM приобретает Red Hat с более чем 60-процентной премией к рынку. В июне на пике акции Red Hat торговались по $177 за штуку, однако подешевели после выхода данных о доходах и прибыли. Капитализация самой IBM составила, по данным на пятницу, более $113 млрд.
Акции будут выкуплены в течение 12 месяцев как за счет собственных средств IBM, так и за счет долгового финансирования.
«Приобретение Red Hat способно изменить правила игры. Оно меняет всю ситуацию на рынке облачных технологий», — отметила председатель совета директоров и президент корпорации Джинни Рометти.