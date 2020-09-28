ФАС предложила создать единый сайт для продажи конфискованного имущества

Ведомство считает, что нужно создать возможность перевести данные о продаже конфиската в электронный формат и разместить эту информацию на едином портале, где с ней сможет ознакомиться любой гражданин и любая компания

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Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект о создании единого сайта по продаже конфискованного имущества. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Игорь Артемьев, передает пресс-служба Кремля.

ФАС считает, что нужно создать возможность перевода данных о продаже конфиската в электронный формат и разместить эту информацию на едином портале, где с ней сможет ознакомиться любой гражданин и любая компания.

«Хотел бы сказать о том, что у нас по реализации имущества существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество, конфискат это будет, лес, земля или какое-то другое государственное имущество, продается по разным процедурам», — объяснил инициативу Артемьев. По словам главы ФАС, объявления о продаже публикуются «неизвестно где» и их не найдет «даже опытный следопыт».

«В результате все это достается отдельным лицам и все это проплывает мимо казны», — указал чиновник.

Артемьев подчеркнул, что ни разу не видел ни одного объявления о продаже конфискованной продукции или вещественных доказательств с истекшим сроком хранения. «Это лимузины, дачи. Где они все?!» — возмутился он.