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Бизнес ,  
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ФАС предложила создать единый сайт для продажи конфискованного имущества

Ведомство считает, что нужно создать возможность перевести данные о продаже конфиската в электронный формат и разместить эту информацию на едином портале, где с ней сможет ознакомиться любой гражданин и любая компания
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект о создании единого сайта по продаже конфискованного имущества. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Игорь Артемьев, передает пресс-служба Кремля.

ФАС считает, что нужно создать возможность перевода данных о продаже конфиската в электронный формат и разместить эту информацию на едином портале, где с ней сможет ознакомиться любой гражданин и любая компания.

«Хотел бы сказать о том, что у нас по реализации имущества существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество, конфискат это будет, лес, земля или какое-то другое государственное имущество, продается по разным процедурам», — объяснил инициативу Артемьев. По словам главы ФАС, объявления о продаже публикуются «неизвестно где» и их не найдет «даже опытный следопыт».

«В результате все это достается отдельным лицам и все это проплывает мимо казны», — указал чиновник.

Артемьев подчеркнул, что ни разу не видел ни одного объявления о продаже конфискованной продукции или вещественных доказательств с истекшим сроком хранения. «Это лимузины, дачи. Где они все?!» — возмутился он.

Глава ФАС попросил Путина поддержать инициативу. Президент назвал ее правильной и заявил, что «современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро, эффективно».

Минэкономразвития предложило реформировать систему электронных торгов
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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Согласно положению о Росимуществе, оно ответственно за «реализацию конфискованного, движимого бесхозного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность», за исключением недвижимого имущества, включая земельные участки, а также акций и долей в уставных капиталах компаний. Как заявили ранее в Счетной палате, из-за недостаточного нормативного регулирования ведомство не может эффективно распоряжаться конфискатом: в 2017 году расходы на его хранение превысили доходы от реализации.

В феврале 2019 года Минэкономразвития разработало единые правила для всех видов электронных торгов, будь то приватизация, реализация имущества, арестованного за долги, или продажа имущества в ходе процедуры банкротства.

Автор
Наталия Анисимова
ФАС Игорь Артемьев конфискат электронная коммерция
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Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов
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