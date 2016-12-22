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Путин поручил перевести ЖКХ на эталонные тарифы в 2019 году
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Путин поручил перевести ЖКХ на эталонные тарифы в 2019 году
Бизнес, 18:40
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Путин поручил перевести ЖКХ на эталонные тарифы в 2019 году
С лета 2019 года регионы будут формировать тарифы ЖКХ с учетом эталонных затрат. Это решение Владимир Путин принял в ходе заседания комиссии по ТЭКу. Регионы лишатся возможности поднимать тарифы выше норматива без разрешения ФАС
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

​Летом 2019 года регионы могут перейти на эталонные тарифы в ЖКХ и сетевом комплексе, следует из проекта протокола заседания президентской комиссии по ТЭКу, которое прошло 27 августа в Кемерово. Президент поручил правительству «принять решения, направленные на совершенствование тарифного регулирования в энергетике и ЖКХ», а именно ввести эталонный принцип формирования тарифов, долгосрочные тарифы на 5–10 лет, а также ограничить регионам возможности поднимать тарифы для граждан выше установленного уровня без согласования с ФАС. Такие решения правительство должно принять до 31 июля следующего года, говорится в проекте протокола. С предложением ввести эталонные тарифы в ЖКХ и сетевом комплексе на заседании комиссии выступил глава ФАС Игорь Артемьев, рассказал РБК один из участников заседания. Он подтвердил, что президент поручил реализовать предложение Артемьева до середины следующего года.

«Сейчас в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а соответственно, в карманы конкретным лицам, тем, кто принимает решения подобного рода», — заявил Путин, выступая на комиссии. По его словам, предложенный принцип эталонных тарифов позволит этого избежать.

Глава ФАС Игорь Артемьев действительно предложил ввести эталонные тарифы в ЖКХ и сетевом комплексе на заседании комиссии по ТЭКу, сказал РБК представитель ФАС. О поручениях президента станет известно после выхода протокола по итогам совещания, добавил он.

Эталоны для тарифов

Внедрение механизма эталонных операционных затрат обсуждается в энергетике с начала 2017 года. ФАС уже утвердила методику расчета эталонов для энергосбытовых компаний, она заработала с 1 июля 2018 года. ФАС оценивала экономию потребителей от новой методики расчета эталонной сбытовой надбавки в 12,7 млрд руб. за три года.

Сейчас тарифы для каждой теплоснабжающей и сетевой организации ежегодно устанавливают власти регионов, и в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков в зависимости от того, «как договоришься» с местными властями, говорит один из участников обсуждения. Эталонные тарифы должны освободить энергетиков от волюнтаризма чиновников и привлечь инвестиции в отрасль, соглашается руководитель проектов Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Но как будут считать эталон, пока неясно, заметил источник РБК. Например, ФАС изначально предложила установить эталонные затраты в тепле по нижней границе тарифов в России, но после критики со стороны энергетиков было решено считать эталоны по специальной методике. Внедрение эталонных тарифов в теплоснабжении позволит в целом сократить издержки компаний и оптимизировать тариф для потребителей, говорил заместитель главы ФАС Виталий Королев.

Минэкономразвития планирует сформировать эталоны в теплоснабжении до 31 января 2019 года, следует из письма заместителя министра Михаила Расстригина в правительство от 1 августа этого года (копия есть у РБК). Определяя справедливые операционные затраты в теплоснабжении, министерства столкнулись со множеством проблем, пишет замминистра. В частности, отсутствует необходимая база данных по технологическим показателям, разнятся данные о фактических расходах и расходах организаций, которые учитываются при установлении тарифов, а для тех компаний, которые совмещают производство и передачу тепла, отдельно операционные расходы на передачу определить крайне сложно.

Энергетики в целом поддерживают внедрение эталонов в тепле. Этот метод в первую очередь создает предсказуемость для компаний в регионах, объяснял в интервью «Коммерсанту» глава СГК Михаил Кузнецов.

Эталоны в сетевых тарифах могут появится в 2019–2020 годах, говорил в интервью «Коммерсанту» глава «Россетей» Павел Ливинский. По его словам, это позволит компании уйти от «перекоса в регулировании в отдельных регионах», где пока разброс тарифов очень велик.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
Теги: ЖКХ , Путин Владимир Владимирович , тарифы
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