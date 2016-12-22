ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,98 66,90 EUR Нал. 79,39 78,24 USD Бирж. 67,44 -0,08 EUR Бирж. 78,90 +0,03 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6929,00 +214,25 IMOEX 2321,10 +0,35% RTSI 1083,80 -0,03% Brent 76,62 +1,11% DJIA 26049,64 +1,01% Nasdaq 8017,90 +0,91%
«Стив Джобс от инвестирования» назвал главные беды российского бизнеса
Лента новостей
Путин не планирует встречаться с бизнесменами из списка Белоусова 13:36, Политика Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 13:25, РБК и Сбербанк ЕСПЧ присудил осужденному в России блогеру компенсацию в размере €5 тыс. 13:23, Общество МВД сообщило о недопуске 1 тыс. человек на авиарейсы с начала года 13:20, Общество В Германии появилась четырехметровая статуя Эрдогана 13:14, Общество В Чечне опровергли массовые допросы детей после атак на полицейских 13:06, Общество Россия созвала заседание СБ ООН из-за ситуации в Идлибе‍ 13:04, Политика Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 12:55, РБК и Schneider Electric Украина закрыла свое представительство при органах СНГ 12:54, Политика В Саудовской Аравии допустили военную операцию против Ирана 12:51, Политика В США продают отель в пещере с водопадом и вертолетной площадкой 12:50, Стиль Путин сделал селфи с жителями Омска и расписался в дневниках школьников 12:35, Общество Нужный момент: почему санкции выгодны для криптовалюты 12:27, Крипто Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 12:25, РБК и Microsoft Кремль анонсировал телеобращение Путина по пенсионной реформе 12:24, Общество Объединенная вагонная компания поставит вагоны в Южную Америку 12:22, Бизнес Nestle получила право на продажу кофе Starbucks 12:14, Бизнес Свердловский министр взыскал с Минфина России 3 млн руб. 12:09, Общество Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео» в течение трех дней 12:06, Технологии и медиа Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 11:59, РБК и Сбербанк Прогнозы дня: рубль останется под давлением, причин для падения акций нет 11:54, Quote Два американских биржевых индекса побили рекорд в один день 11:52, Quote СМИ узнали о намерении Роналдо купить испанский футбольный клуб 11:48, Спорт Суд признал банкротом банк «Советский» 11:47, Бизнес Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 11:46, РБК и Subaru Стоимость самого дорогого особняка в Москве составляет 2 млрд рублей 11:46, Недвижимость Стол, стул и чашка кофе: как открыть коворкинг 11:43, Строительство  Роспотребнадзор дал советы по выбору школьного рюкзака 11:41, Общество
«Стив Джобс от инвестирования» назвал главные беды российского бизнеса
Бизнес, 11:38
0
«Стив Джобс от инвестирования» назвал главные беды российского бизнеса
Миллиардер Рэй Далио назвал в интервью РБК два главных препятствия развитию предпринимательства в России: отсутствие развитого рынка капитала и нездоровая культура бизнеса
Рэй Далио (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В интервью РБК основатель одного из крупнейших хедж-фондов мира Bridgewater Associates Рэй Далио рассказал, что проблемы, от которых страдают российские предприниматели, отличаются от общемировых. Назвав пять основных критериев, влияющих, по его мнению, на развитие экономики (наличие эффективной и относительно дешевой системы образования, размер внешнего долга страны, природные ресурсы, наличие развитого рынка капитала и бизнес-культура), Далио отметил, что в стране существуют острые проблемы с двумя из них.

«У России нет развитого рынка капитала, а также есть ощутимые проблемы с деловым климатом — многие из них уходят корнями еще в советскую эпоху», — считает Далио. По словам миллиардера, без решения этих проблем невозможен рост российской экономики. «Впрочем, когда я думаю о том, как далеко Россия продвинулась с той точки, где она была в 1990-е годы, я начинаю верить, что у вашей страны хорошие перспективы», — добавил он.

Рэй Далио — РБК: «Из тех, кто работает за зарплату, команды не создать»
Бизнес

Говоря о развитии финансовых технологий, Далио также предостерег от чрезмерного доверия системам искусственного интеллекта, принимающим важные решения. Особенно опасно, на его взгляд, слепо доверять системам, построенным на машинном обучении. «Ключевой вопрос машинного обучения в том, будет ли алгоритм, который хорошо работал в прошлом, хорошо работать в будущем. Машинное обучение хорошо работает, если есть большая выборка примеров, на которых учится компьютер, и неизменные правила игры — как в шахматах, где компьютерам нет равных. Но в мире, где мы живем, любая ситуация может меняться и будущее может радикально отличаться от прошлого», — говорит Далио. По его мнению, быстрые изменения реалий и отсутствие понимания, как именно искусственный интеллект создает собственные алгоритмы, делает будущее попросту опасным.

Рэй Далио — американский миллиардер (собственное состояние — $18,1 млрд) и филантроп. Созданная им компания Bridgewater Associates — один из крупнейших хедж-фондов планеты и управляет $160 млрд (данные на конец 2017 года). Американские медиа называют Далио «Стивом Джобсом от инвестирования».

Автор: Илья Носырев.
Теги: миллиардеры , менеджмент
Главное
Кремль анонсировал телеобращение Путина по пенсионной реформе Общество
Материалы по теме
Брайан Робертсон — РБК: «Осмысленность работы люди ценят выше денег» Свое дело
Нассим Талеб: «Патология нашего времени — потеря контакта с реальностью» Свое дело
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter