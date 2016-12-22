«Стив Джобс от инвестирования» назвал главные беды российского бизнеса

Миллиардер Рэй Далио назвал в интервью РБК два главных препятствия развитию предпринимательства в России: отсутствие развитого рынка капитала и нездоровая культура бизнеса

Рэй Далио (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В интервью РБК основатель одного из крупнейших хедж-фондов мира Bridgewater Associates Рэй Далио рассказал, что проблемы, от которых страдают российские предприниматели, отличаются от общемировых. Назвав пять основных критериев, влияющих, по его мнению, на развитие экономики (наличие эффективной и относительно дешевой системы образования, размер внешнего долга страны, природные ресурсы, наличие развитого рынка капитала и бизнес-культура), Далио отметил, что в стране существуют острые проблемы с двумя из них.

«У России нет развитого рынка капитала, а также есть ощутимые проблемы с деловым климатом — многие из них уходят корнями еще в советскую эпоху», — считает Далио. По словам миллиардера, без решения этих проблем невозможен рост российской экономики. «Впрочем, когда я думаю о том, как далеко Россия продвинулась с той точки, где она была в 1990-е годы, я начинаю верить, что у вашей страны хорошие перспективы», — добавил он.

Говоря о развитии финансовых технологий, Далио также предостерег от чрезмерного доверия системам искусственного интеллекта, принимающим важные решения. Особенно опасно, на его взгляд, слепо доверять системам, построенным на машинном обучении. «Ключевой вопрос машинного обучения в том, будет ли алгоритм, который хорошо работал в прошлом, хорошо работать в будущем. Машинное обучение хорошо работает, если есть большая выборка примеров, на которых учится компьютер, и неизменные правила игры — как в шахматах, где компьютерам нет равных. Но в мире, где мы живем, любая ситуация может меняться и будущее может радикально отличаться от прошлого», — говорит Далио. По его мнению, быстрые изменения реалий и отсутствие понимания, как именно искусственный интеллект создает собственные алгоритмы, делает будущее попросту опасным.

Рэй Далио — американский миллиардер (собственное состояние — $18,1 млрд) и филантроп. Созданная им компания Bridgewater Associates — один из крупнейших хедж-фондов планеты и управляет $160 млрд (данные на конец 2017 года). Американские медиа называют Далио «Стивом Джобсом от инвестирования».