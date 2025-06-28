Forbes внес основательницу Wildberries в число 50 самых богатых женщин
Forbes на этой неделе опубликовал список 50 самых богатых женщин планеты, которые сделали себя сами, — и в рейтинге на 18-м месте оказалась глава Wildberries Татьяна Ким.
«Следующей в списке самых молодых миллиардеров является россиянка Татьяна Ким (49 лет), бывшая учительница английского языка, которая основала крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries», — пишет журнал. Он указывает Ким именно среди молодых бизнесвумен, так как в списке младше 50 лет только она и 38-летняя австралийка Мелани Перкинс, которая на 13-м месте.
Состояние Ким, по подсчетам Forbes, составляет $4,6 млрд.
В первую десятку вошли:
- Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии, 80 лет. Состояние по оценке Forbes — $38,8 млрд. Она вместе с мужем владеет Mediterranean Shipping Company.
- Диана Хендрикс из США, 78 лет. $22,3 млрд. Соосновательница и глава компании строительных материалов ABC Supply.
- Чжун Хуэйцзюань из Китая, 64 года, $15,6 млрд. Основательница фармацевтической компании Hansoh Pharmaceuticals.
- Чжоу Цюньфэй из Гонконга, 55 лет, $10 млрд. Глава компании Lens Technology, которая производит экраны для смартфонов.
- Дениз Коутс из Великобритании, 57 лет, $8,5 млрд. Вместе с братом возглавляет компанию по онлайн-гемблингу Bet365.
- Джуди Фолкнер из США, 81 год, $7,8 млрд. Основала компанию по разработке программного обеспечения для медицины Epic Systems.
- Ван Лайчунь из Гонконга, 58 лет, $7,2 млрд. Глава компании Luxshare Precision Industry, которая производит электронные компоненты.
- Мариан Илич (и семья) из США, 92 года, $6,9 млрд. Основала вместе с мужем сеть пиццерий Little Caesars.
- Лин Тан из Канады, $6,6 млрд. Возраст неизвестен. Она является одним из инвесторов компании AppLovin, занимающейся маркетинговым ПО и онлайн-играми.
- Линда Ресник из США, 82 года, $6,3 млрд. Основала вместе с мужем сельскохозяйственную компанию Wonderful Company.
Ким (тогда была Бакальчук — по мужу) основала Wildberries в 2004 году вместе с мужем Владиславом Бакальчуком. Ей принадлежали 99% в ООО «Вайлдберриз», супругу — 1%. В 2024-м пара развелась, и 1% Бакальчука в компании также достался вернувшей девичью фамилию Ким. Сейчас WIldberries объединена с рекламной компанией Russ.
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