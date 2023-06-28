Путин поддержал идею о налоговом вычете для российских виноделов

Минэкономразвития предложило сохранить на период 2024–2026 годов повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза, если виноград используется для производства вина по технологии полного цикла. Путин идею поддержал

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал идею Минэкономразвития и главы Республики Дагестан Сергея Меликова о налоговом вычете для российских виноделов в период с 2024 по 2026 год. Об этом глава государства заявил на совещании о развитии туризма в ходе рабочей поездки в Дагестан.

«Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024–2026 годов повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

По его словам, здесь важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет. «То есть производители винодельческой продукции должны брать на себя конкретные обязательства, а именно направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов, включая закладку новых виноградников и развитие своей материально-технической базы. То есть средства, которые, по сути дела, будут получены от государства, должны быть направлены на развитие отрасли», — пояснил Путин.

С начала специальной военной операции на Украине сразу ряд крупных алкогольных брендов, например Brown-Forman Corp и Diageo plc, отказались от поставок своей продукции в Россию. В июне глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в интервью РБК рассказывал, что после спецоперации виноделы России оказались в выгодной позиции — помогли и уход иностранных конкурентов, и патриотическая волна потребления. «И на результаты прошлого года мы смотрели с приятным удивлением. Казалось, что будет намного сложнее», — отмечал Титов.

Самой перспективной для российских вин ценовой нишей он называл диапазон от 500 до 800 руб. «Конечно, нет предела совершенству, но такой диапазон позволяет не пользоваться всякими ухищрениями для занижения себестоимости и производить доступный продукт. Все, что сильно ниже в цене, вызывает сомнение в качестве, сказок не бывает», — говорил глава «Абрау-Дюрсо».

В марте Росалкогольрегулирования сообщило, что объем производства виноградного вина в России в январе — феврале 2023 года вырос на 10,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил 3,4 млн дал (1 декалитр равен 10 л). В декабре прошлого года в Роскачестве рассказывали, что из всего потребляемого в стране вина около половины произведено в России.