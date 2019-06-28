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Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай
Аналитики KPMG определили продукты с наибольшим потенциалом для экспорта в Китай. Наиболее перспективными они считают мясо и продукцию из него, но только если Китай допустит на свой рынок российскую свинину и говядину
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай. Как уточнили в KPMG, в прогнозе учитывались текущее производственные планы как всей отрасли, так и ее отдельных крупных игроков.

Задача на $45 млрд

Задачу нарастить экспорт российского продовольствия в полтора раза — до $45 млрд к 2024 году — поставил в мае прошлого года президент России Владимир Путин. Для отдельных отраслей пищевой промышленности были установлены целевые показатели: согласно паспорту федерального проекта «Экспорт продукции АПК» к 2024 году экспорт мясной и молочной продукции должен увеличиться с базового значения 2017 года в 4,5 раза, до $2,8 млрд, масложировой продукции — в 2,6 раза, до $8,6 млрд, рыбы и морепродуктов — почти в два раза, до $8,5 млрд, зерновых — на треть, до $11,4 млрд.

Первое место с точки зрения экспортного потенциала, по мнению KPMG, занимает российское мясо. К 2024 году Россия, как считают аналитики, может поставлять в Китай мяса на $814 млн. Но, оговариваются авторы отчета, увеличить поставки российским производителям удастся только в том случае, если Китай снимет действующие сейчас ограничения на поставки мяса крупного рогатого скота и свинины из-за вспышек на территории России опасных болезней животных (африканской чумы свиней и ящура у крупного рогатого скота).

Достижение показателя $814 млн возможно, но это напрямую зависит от того, как скоро будут сняты ограничения, согласен президент Мясного союза Мушег Мамиконян. По его мнению, «если рынок откроется сейчас, эта задача реализуется, если через год-два, то вряд ли».

Пока Россия может поставлять в Китай только мясо курицы: переговоры об открытии рынка заняли шесть лет, и в ноябре 2018 года Россия и Китай подписали протоколы о взаимных поставках мяса птицы и молочных продуктов. Экспортировать курицу в Китай могут 23 аккредитованных российских производителя, среди них птицефабрики крупнейших производителей — «Черкизово», «Мираторга» и «Приосколья». Первые партии уже отправились в Китай, но речь пока идет о небольших объемах — 100–200 т, указывает Мамиконян. Наиболее перспективным президент Мясного союз считает экспорт в Китай свинины: по его словам, свиноводы оценивают потенциал китайского рынка в $500 млн. А вот российской говядине будет сложно конкурировать по цене с продукцией из Бразилии, признает Мамиконян.

Вопрос о допуске российской говядины и свинины в Китай будет обсуждаться в августе этого года на совещании рабочей группы с китайскими коллегами, говорит представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, Россельхознадзор уже обратился к Китаю с просьбой признать принцип регионализации в отношении ящура и африканской чумы свиней (поставки разрешаются из регионов, где нет опасных болезней животных). «Мы рассчитываем, что сможем получить разрешение на допуск российской говядины и свинины на китайский рынок в этом году», — оптимистична Мелано.

О других продуктах, у которых есть большой потенциал для экспорта в Китай, и о восприятии китайцами российского продовольствия в целом читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Экспорт, Китай, продукты питания, KPMG
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