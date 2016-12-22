РЖД решили уволить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 году

РЖД планируют сократить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 году, следует из презентации долгосрочной программы развития компании. Сокращения связаны с расширением функционала работников и внедрением новых технологий

Фото: Никита Попов / РБК

Железнодорожная монополия планирует к 2025 году довести численность сотрудников до 709 тыс. человек, следует из июньской презентации долгосрочной программы развития компании. У РБК есть копия этой презентации, ее подлинность подтвердил источник, близкий к РЖД.

По состоянию на 31 марта в РЖД работали 737 тыс. человек, следует из отчета компании за первый квартал 2018 года по РСБУ. Таким образом, перевозчик планирует сократить 28 тыс. сотрудников, или 4%.

Снижение численности работников будет проводиться с учетом естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов внутри компании и переобучения новым профессиям, а также «синхронизации трудоустройства работников» на рынке труда с центрами занятости субъектов России (то есть РЖД будет помогать сокращаемым сотрудникам искать новую работу), сказал РБК представитель РЖД. Но он не стал уточнять, какие именно подразделения затронет оптимизация персонала. Долгосрочная программа развития РЖД уже направлена на рассмотрение в профильные министерства, рассказал собеседник РБК.

Сокращения будут проходить также благодаря внедрению новых технологий и объединению функций разных профессий, говорится в презентации. В связи с внедрением новых технологий и цифровизацией процессов в перспективе до 2025 года в РЖД возникает потребность в новых профессиональных кадрах, добавил представитель компании. Прежде всего, по его словам, будут востребованы ИТ-специалисты, машинисты, дистанционно контролирующие подвижной состав, операторы летательных аппаратов диагностики инфраструктуры и другие.

Когда принимаются «вынужденные решения» по сокращению персонала, то РЖД «не просто механически» увольняет людей, а старается «перевести их на другие места и дать новый опыт», говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью корпоративной газете «Гудок» 14 февраля. Он подчеркивал, что сотрудников компании настолько «много», что «если сложить работников холдинга, наши семьи, пенсионеров, ветеранов, смежников, мы, наверное, будем близки к «контрольному пакету» избирателей».