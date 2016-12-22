ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,48 62,70 EUR Нал. 73,55 72,63 USD Бирж. 63,10 -0,13 EUR Бирж. 72,99 -0,12 USD ЦБ. 63,29 +0,16 EUR ЦБ. 73,09 -0,52 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6106,00 +10,40 IMOEX 2254,43 +0,04% RTSI 1125,26 +0,04% Brent 77,76 -0,32% DJIA 24117,59 -0,68% Nasdaq 7445,09 -1,54%
РЖД решили уволить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 году
Лента новостей
Появилось видео взрыва на корабле ВМС Германии от собственной ракеты 16:15, Общество Угол зрения: виртуальная реальность от покемонов и Формулы-1 до заводов 16:14, Партнерский материал Рынок США: неопределенность в торговой политике толкает акции вниз 16:09, Quote «Газпром» предупредил о рисках повышения НДПИ 16:06, Бизнес Неизвестный инвестор купил 26 га в Некрасовке за 1 млрд руб. 16:04, Строительство Посольство Украины направило ноту из-за недопуска омбудсмена к Сенцову 16:03, Общество Власти Москвы поставили металлодетекторы на Никольской улице 15:48, Общество Иерусалим: город специй, уличной еды и авантюрных рецептов 15:47, РБК и Минтуризма Израиля​ Аргентинский вратарь получил угрозы после ошибки на ЧМ-2018 15:43, Спорт В России отозвали более 8 тыс. автомобилей Mazda 6 15:42, Общество В Circle спрогнозировали повышение курса биткоина в ближайшие месяцы 15:29, Крипто Московский омбудсмен попала в больницу после ДТП 15:29, Общество РЖД решили уволить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 году 15:28, Бизнес Матвиенко допустила появление экс-главы МЧС Пучкова в Совфеде 15:26, Политика План идеального побега за город вдвоем 15:20, РБК Стиль и ASUS Московский суд арестовал второго за месяц подозреваемого в госизмене 15:15, Политика В WWF оценили возможность климатической катастрофы в Баренцевом море 15:13, Общество Поэта Андрея Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище 15:04, Общество Кремль и Белый дом назвали дату и место встречи Путина и Трампа 15:03, Политика СМИ узнали о ДТП под Львовом с участием посла Швейцарии 14:59, Общество Принц Уильям почтил память прабабушки в русской церкви в Иерусалиме 14:55, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 14:54, Спецпроект РБК Спорт Порошенко решил включить в Конституцию поправку о статусе Крыма 14:51, Общество «Транснефть» потребовала вернуть крупнейший порт в «рабочее состояние» 14:46, Бизнес В ДТП с участием шести машин в Подмосковье пострадали четыре человека 14:42, Общество По цифровым следам: отзывы в интернете и битва за лояльность клиентов 14:38, Партнерский материал Фармкомпания Stada купила права на шампунь от перхоти «Низорал» 14:34, Бизнес Крупная биржа Coinbase добавит торговлю британским фунтом стерлингов 14:25, Крипто
РЖД решили уволить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 году
Бизнес, 15:28
0
РЖД решили уволить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 году
РЖД планируют сократить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 году, следует из презентации долгосрочной программы развития компании. Сокращения связаны с расширением функционала работников и внедрением новых технологий
Фото: Никита Попов / РБК

Железнодорожная монополия планирует к 2025 году довести численность сотрудников до 709 тыс. человек, следует из июньской презентации долгосрочной программы развития компании. У РБК есть копия этой презентации, ее подлинность подтвердил источник, близкий к РЖД.

По состоянию на 31 марта в РЖД работали 737 тыс. человек, следует из отчета компании за первый квартал 2018 года по РСБУ. Таким образом, перевозчик планирует сократить 28 тыс. сотрудников, или 4%.

Снижение численности работников будет проводиться с учетом естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов внутри компании и переобучения новым профессиям, а также «синхронизации трудоустройства работников» на рынке труда с центрами занятости субъектов России (то есть РЖД будет помогать сокращаемым сотрудникам искать новую работу), сказал РБК представитель РЖД. Но он не стал уточнять, какие именно подразделения затронет оптимизация персонала. Долгосрочная программа развития РЖД уже направлена на рассмотрение в профильные министерства, рассказал собеседник РБК.

Сокращения будут проходить также благодаря внедрению новых технологий и объединению функций разных профессий, говорится в презентации. В связи с внедрением новых технологий и цифровизацией процессов в перспективе до 2025 года в РЖД возникает потребность в новых профессиональных кадрах, добавил представитель компании. Прежде всего, по его словам, будут востребованы ИТ-специалисты, машинисты, дистанционно контролирующие подвижной состав, операторы летательных аппаратов диагностики инфраструктуры и другие.

Когда принимаются «вынужденные решения» по сокращению персонала, то РЖД «не просто механически» увольняет людей, а старается «перевести их на другие места и дать новый опыт», говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью корпоративной газете «Гудок» 14 февраля. Он подчеркивал, что сотрудников компании настолько «много», что «если сложить работников холдинга, наши семьи, пенсионеров, ветеранов, смежников, мы, наверное, будем близки к «контрольному пакету» избирателей».

Автор: Василий Маринин.
Теги: «РЖД» , кадры , сокращение
Главное
Кремль и Белый дом назвали дату и место встречи Путина и Трампа Политика
Материалы по теме
РЖД допустили риск повторения дефицита полувагонов Бизнес
РЖД откажутся от гравитационных туалетов в поездах к 2025 году Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter