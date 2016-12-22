В мире за полгода заключили сделок по слиянию на рекордные $2,5 трлн

Объем сделок по сравнению с первым полугодием 2017 года вырос на две трети, более половины пришлось на «мегасделки» от $5 млрд

Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В мире за первую половину года заключили сделок о слиянии и поглощении на $2,5 трлн, что является абсолютным рекордом за все время сбора статистики по таким соглашениям с 1980-х годов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные, собранные Thomson Reuters.

По сравнению с первым полугодием 2017 года, общий объем таких сделок за первые шесть месяцев этого года вырос на 65%. Основные сделки были заключены в медиа- и телекоммуникационных отраслях экономики США, говорится в материале.

В этом году уже было заключено 79 сделок на сумму более $5 трлн каждая, предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в 2007 году. Из них 35 соглашений были на сумму более $10 млрд каждая.

Сотрудник юридической фирмы Skadden Стивен Аркано сказал изданию, что большинство компаний озадачены тем, как нарастить доходы в условиях, когда органически они растут недостаточно быстро. По его словам, слияния и поглощения все еще остаются лучшим решением проблемы для бизнеса.

FT также отмечает, что крупные сделки стали нормой. Более половины сделок, заключенных за первое полугодие, — это слияния и поглощения на более чем $5 млрд. Среди них газета выделяет приобретение телеком-гигантом T-Mobile своего конкурента Sprint ($59 млрд), покупка ретейлером Walmart компании электронной коммерции Flipkart ($16 млрд). Также отмечается соперничество между Comcast и Disney за европейского вещателя Sky и за 21st Century Fox Руперта Мердока.

Однако рост наблюдается не везде, пишет газета. Так, объем сделок китайских структур с компаниями из других стран упал за первое полугодие на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $76 млрд. Но при этом вырос объем сделок по слиянию и поглощению в области энергетики, всего было заключено соглашений на $39,1 млрд, самая крупная из них — приобретение португальской EDP за $28,6 млрд.

В конце мая, когда общая сумма сделок по слиянию и поглощению превысила $2 трлн, телеканал CNBC отмечал, что этому во многом способствовала налоговая реформа в США, когда президент Дональд Трамп опустил базовую ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21%. В рамках реформы также были понижены налоги на возвращаемые в США доходы от деятельности юрлиц за рубежом и введены вычеты на капитальные затраты.