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Бизнес ,  
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Европейский бизнес назвал главные сложности работы в России

Колебания нефтяных цен как негативный фактор отошли для европейского бизнеса в России на второй план. Основной негатив для него теперь несет волатильность рубля и геополитика, а на структурном уровне — нормативные ограничения
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Главные негативные факторы, которые сейчас негативно влияют на бизнес европейских компаний в России, — волатильность рубля, санкции и геополитическая напряженность, а основные препятствия для работы в стране — в нормативных ограничениях, следует из результатов исследования «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России», проведенного Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

В исследовании приняли участие 105 европейских компаний, ведущих свой бизнес в России в различных отраслях — сфере услуг, ретейле, автомобильной промышленности, энергетике, строительстве, финансах и т.д.

Волатильность рубля как фактор, который отрицательно влияет на работу компании в России, указали 85% участников исследования — как и в прошлом опросе АЕБ, который проводился в сентябре 2020 года, это основной негативный фактор, причем доля компаний, испытывающих проблемы в связи с ним, растет (в сентябре о нем говорили 77% участников опроса).

О влиянии санкций говорят 75% респондентов, 65% сталкиваются с проблемами из-за политики США в отношении России. Российские санкции в отношении Евросоюза и США отрицательно влияют на бизнес 55% опрошенных компаний, 52% в качестве негативного фактора упомянули напряженные отношения с Украиной. Отрицательное влияние коронавируса играет существенную роль для 43% компаний, в то время как негативное влияние колебаний нефтяных цен, как отмечают авторы исследования, стало для европейского бизнеса менее актуальным, хотя еще в сентябре негатив от этого чувствовали 51% компаний-респондентов.

Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Финансы
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Говоря о бизнес-среде в России, европейские бизнесмены указывают, что основное препятствие для работы в стране создают нормативные ограничения. Этот фактор выделяют 84% опрошенных, осенью прошлого года таких было 68%, причем доля респондентов, которые сталкиваются с «зарегулированностью» российской бизнес-среды, в последние пять лет только растет. Эпидемиологические ограничения становятся препятствием для меньшего числа компаний — сейчас среди опрошенных их упоминают 36%, в сентябре их было 57%. По-прежнему важным препятствием для работы европейского бизнеса являются отсутствие квалифицированного персонала и недостаточная надежность цепочки поставок.

Коронакризисный год сказался на операционных показателях европейского бизнеса в России. В 2020 году только у 46% опрошенных компаний вырос оборот (годом ранее таких было 61%). Причем доля компаний, у которых оборот упал, — почти вдвое больше, чем в 2019-м (31% против 18%). Несмотря на это, участники исследования гораздо более оптимистично, чем по результатам прошлого, сентябрьского, опроса, оценивают перспективы российской экономики — доля тех, кто считает, что в перспективе одного-двух лет экономика России вырастет, увеличилась более чем в два раза, с 27 до 64%. Европейские компании ждут и улучшения собственных бизнес-показателей — 75% прогнозируют в ближайшие три года рост оборота, 62% — рост прибыли. Наращивать инвестиции в этом году планируют 45% опрошенных компаний против 27% в прошлогоднем исследовании.

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Автор
Георгий Перемитин Георгий Перемитин
факторы Европа Бизнес
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