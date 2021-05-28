Европейский бизнес назвал главные сложности работы в России

Колебания нефтяных цен как негативный фактор отошли для европейского бизнеса в России на второй план. Основной негатив для него теперь несет волатильность рубля и геополитика, а на структурном уровне — нормативные ограничения

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Главные негативные факторы, которые сейчас негативно влияют на бизнес европейских компаний в России, — волатильность рубля, санкции и геополитическая напряженность, а основные препятствия для работы в стране — в нормативных ограничениях, следует из результатов исследования «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России», проведенного Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

В исследовании приняли участие 105 европейских компаний, ведущих свой бизнес в России в различных отраслях — сфере услуг, ретейле, автомобильной промышленности, энергетике, строительстве, финансах и т.д.

Волатильность рубля как фактор, который отрицательно влияет на работу компании в России, указали 85% участников исследования — как и в прошлом опросе АЕБ, который проводился в сентябре 2020 года, это основной негативный фактор, причем доля компаний, испытывающих проблемы в связи с ним, растет (в сентябре о нем говорили 77% участников опроса).

О влиянии санкций говорят 75% респондентов, 65% сталкиваются с проблемами из-за политики США в отношении России. Российские санкции в отношении Евросоюза и США отрицательно влияют на бизнес 55% опрошенных компаний, 52% в качестве негативного фактора упомянули напряженные отношения с Украиной. Отрицательное влияние коронавируса играет существенную роль для 43% компаний, в то время как негативное влияние колебаний нефтяных цен, как отмечают авторы исследования, стало для европейского бизнеса менее актуальным, хотя еще в сентябре негатив от этого чувствовали 51% компаний-респондентов.