«Коммерсантъ» сообщил о росте тарифов у мобильных операторов
Четыре крупнейших оператора мобильной связи — МТС, «МегаФон», Tele2 и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — в апреле повысили тарифы или переместили в архив существующие тарифные планы, сообщил «Коммерсантъ».
У «МегаФона» в некоторых регионах повысились цены на тарифные планы линейки «Без переплат»: «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум». Рост составил около 30 руб.
В компании объяснили подорожание увеличением затрат «на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи».
У МТС на 30–50 руб. подорожали «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в некоторых регионах. В операторе уточнили, что для действующих абонентов условия остались прежними.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уточнил, что операторы увеличили стоимость тарифов в некоторых регионах максимум на 10%.
Помимо этого, Tele2 перевел в архив тарифы «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» (линейка «Мой Tele2») и запустил их обновленные версии. Кроме того, вместо тарифа «Супер онлайн+» оператор запустил «Супер разговор». Там пояснили, что в часть обновленных тарифов теперь включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink, в часть — на More.tv, расширены пакеты интернета и минут, также у абонентов есть возможность безлимита на мессенджер Discord.
«ВымпелКом», в свою очередь, закрыл тариф «Анлим». Оператор пояснил, что выводит из оборота тарифы «с единичными пользователями» для того, чтобы высвободить часть ресурсов.
«Коммерсантъ» пишет со ссылкой на методические рекомендации ФАС, что служба разрешила операторам поэтапно повышать цены на услуги связи с учетом текущего уровня инфляции. Компании должны уведомлять об этом ФАС не менее чем за две недели.
В Минцифры сообщили, что тарифная политика операторов связи сейчас может формироваться с учетом ограничения на поставки телеком-оборудования. Там указали на то, что возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с абонентом.