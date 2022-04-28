VEON остановил смену юрисдикции с Бермудских Островов на Великобританию

VEON собирался перерегистрировать головную компанию в юрисдикции «высокими стандартами корпоративного управления и прозрачной правовой базой». Теперь процесс приостановлен, причины холдинг не озвучил

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Телекоммуникационный холдинг VEON сообщил, что приостановил перевод головной компании из юрисдикции Бермудских Островов в британскую, говорится в сообщении компании.

«VEON остановил все действия, связанные c ранее объявленным перемещением VEON Ltd. в Великобританию, и продолжит рассмотрение оптимальной корпоративной структуры для группы», — утверждается в релизе компании. Причины принятого решения VEON не озвучила. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме.

О смене регистрации холдинг объявил в начале февраля. Тогда он сообщил, что перемещает компанию в юрисдикцию с «высокими стандартами корпоративного управления и прозрачной правовой базой». Такой шаг должен был позволить компании и ее «дочкам» более эффективно работать на рынках.

«Ожидается, что такое изменение также даст компании необходимую гибкость в условиях текущих и будущих ужесточений нормативных требований на многих рынках, на которых она присутствует, включая Россию, которая недавно приняла новый закон, вводящий определенные условия для компаний-участников в госзакупках», — пояснили в VEON.

Этот шаг не должен был оказать значительного влияния на систему корпоративного управления холдингом.

В структуру VEON входит российский «ВымпелКом», который оказывает телекоммуникационные услуги под брендом «Билайн». 47,9% VEON принадлежит LetterOne, которая входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и партнеров. 43,8% холдинга находятся в свободном обращении, 8,3% находятся под управлением голландского юрлица-штихтинга. Кроме России активы холдинга расположены в странах СНГ, Азии и Африки.

Читайте на РБК Pro Pro Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Статьи Pro Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Статьи Pro По каким отраслям экономики России кризис ударит сильнее всего По каким отраслям экономики России кризис ударит сильнее всего Прогнозы Pro 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы Статьи Pro Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов Статьи Pro Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Статьи Pro Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Прогнозы Pro Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Исследования

Михаил Фридман попал под санкции Великобритании, а также ЕС и Канады. 1 марта он вышел из совета директоров VEON, куда входил с 2010 года.

19 апреля из совета директоров «ВымпелКома» вышли главный управляющий директор Альфа-банка (входит в «Альфа-Групп», также попал под западные санкции) Владимир Верхошинский и финансовый директор VEON Серкан Окандан.