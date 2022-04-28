VEON остановил смену юрисдикции с Бермудских Островов на Великобританию
Телекоммуникационный холдинг VEON сообщил, что приостановил перевод головной компании из юрисдикции Бермудских Островов в британскую, говорится в сообщении компании.
«VEON остановил все действия, связанные c ранее объявленным перемещением VEON Ltd. в Великобританию, и продолжит рассмотрение оптимальной корпоративной структуры для группы», — утверждается в релизе компании. Причины принятого решения VEON не озвучила. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме.
О смене регистрации холдинг объявил в начале февраля. Тогда он сообщил, что перемещает компанию в юрисдикцию с «высокими стандартами корпоративного управления и прозрачной правовой базой». Такой шаг должен был позволить компании и ее «дочкам» более эффективно работать на рынках.
«Ожидается, что такое изменение также даст компании необходимую гибкость в условиях текущих и будущих ужесточений нормативных требований на многих рынках, на которых она присутствует, включая Россию, которая недавно приняла новый закон, вводящий определенные условия для компаний-участников в госзакупках», — пояснили в VEON.
Этот шаг не должен был оказать значительного влияния на систему корпоративного управления холдингом.
В структуру VEON входит российский «ВымпелКом», который оказывает телекоммуникационные услуги под брендом «Билайн». 47,9% VEON принадлежит LetterOne, которая входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и партнеров. 43,8% холдинга находятся в свободном обращении, 8,3% находятся под управлением голландского юрлица-штихтинга. Кроме России активы холдинга расположены в странах СНГ, Азии и Африки.
Михаил Фридман попал под санкции Великобритании, а также ЕС и Канады. 1 марта он вышел из совета директоров VEON, куда входил с 2010 года.
19 апреля из совета директоров «ВымпелКома» вышли главный управляющий директор Альфа-банка (входит в «Альфа-Групп», также попал под западные санкции) Владимир Верхошинский и финансовый директор VEON Серкан Окандан.