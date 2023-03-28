В недвижимость в России в 2022 году вложили ₽256 млрд

Как вложения в недвижимость почти догнали прошлые показатели. Инфографика

Вложения в коммерческую недвижимость в России в 2022 году выросли на 44% и достигли 256 млрд руб. Это почти столько же, сколько было в предыдущие рекордные годы — 2013- м (266 млрд руб.), 2016-м (274 млрд руб.) и 2017-м (271 млрд руб.), следует из данных консалтинговой компании CORE.XP.

При этом иностранные вложения поставили многолетний рекорд, достигнув 88 млрд руб. Как менялась динамика вложений — в инфографике РБК.