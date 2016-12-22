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Спрос при IPO издателя в Гонконге превысил предложение в 6289 раз
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Спрос при IPO издателя в Гонконге превысил предложение в 6289 раз
Бизнес, 13:04
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Спрос при IPO издателя в Гонконге превысил предложение в 6289 раз
Первичное публичное размещение акций компании Most Kwai Chung прошло на Гонконгской фондовой бирже. При формировании книги заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 6 тыс. раз и поставил рекорд площадки
Фото: Bobby Yip / Reuters

Интерес инвесторов к первичному публичному размещению акций (IPO) издательской компании Most Kwai Chung на Гонконгской фондовой бирже привел к резкому росту акций компании.

Первый день торгов состоялся в среду, 28 марта. Акции Most Kwai Chung выросли в цене почти в десять раз, свидетельствуют котировки на официальном сайте биржи.

Спрос со стороны розничных инвесторов в ходе формирования книги заявок был выше предложения в 6289 раз, что стало рекордом в истории биржи. Компания в ходе размещения привлекла $10,3 млн.

Представители компании заявили South China Morning Post, что были удивлены такой реакцией рынка. Аналитики, опрошенные изданием, объяснили интерес инвесторов популярностью компании в стране.

Most Kwai Chung с 2013 года выпускает еженедельный молодежный сатирический журнал 100 Most. Компания также имеет собственный видеоканал в интернете.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Гонконгская фондовая биржа , IPO
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