Спрос при IPO издателя в Гонконге превысил предложение в 6289 раз

Первичное публичное размещение акций компании Most Kwai Chung прошло на Гонконгской фондовой бирже. При формировании книги заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 6 тыс. раз и поставил рекорд площадки

Фото: Bobby Yip / Reuters

Интерес инвесторов к первичному публичному размещению акций (IPO) издательской компании Most Kwai Chung на Гонконгской фондовой бирже привел к резкому росту акций компании.

Первый день торгов состоялся в среду, 28 марта. Акции Most Kwai Chung выросли в цене почти в десять раз, свидетельствуют котировки на официальном сайте биржи.

Спрос со стороны розничных инвесторов в ходе формирования книги заявок был выше предложения в 6289 раз, что стало рекордом в истории биржи. Компания в ходе размещения привлекла $10,3 млн.

Представители компании заявили South China Morning Post, что были удивлены такой реакцией рынка. Аналитики, опрошенные изданием, объяснили интерес инвесторов популярностью компании в стране.

Most Kwai Chung с 2013 года выпускает еженедельный молодежный сатирический журнал 100 Most. Компания также имеет собственный видеоканал в интернете.