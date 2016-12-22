Концерн «Калашников» приобретет разработчика космических кораблей «Буран»

«Калашников» покупает НПО «Молния», участвовавшее в разработке космического корабля «Буран». Решение обусловлено спасением предприятия от банкротства

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Концерн «Калашников» купит 60% акций НПО «Молния» у корпорации «Ростех», сделка будет завершена до конца апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госкорпорации. В пресс-службе «Ростеха» подтвердили РБК эту информацию.

После завершения сделки «Ростех» полностью выйдет из состава акционеров «Молнии». «Калашников» заинтересован в первую очередь в разрабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», имитирующих крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тыс. м. Они будут использоваться для проведения испытаний, сказал источник агентства.

Концерн выполняет поставленную президентом задачу по недопущению банкротства НПО «Молния», рассказал замглавы «Ростеха» Александр Назаров ТАСС. Для этой цели специалисты «РТ-Проектные технологии» заключили мировое соглашение с кредиторами, что позволило в январе 2017 года прекратить дело о банкротстве «Молнии». Сейчас на предприятии действует программа финансового оздоровления до 2019 года.

НПО «Молния» на 60% принадлежит «Ростеху». Предприятие наиболее известно по участию в разработке орбитального космического корабля многоразового использования «Буран», единственный полет которого состоялся в 1988 году. «Молния» находится в процедуре банкротства с декабря 2010 года.