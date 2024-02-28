 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

LVMH собрался купить журнал Paris Match

LVMH начала переговоры с Lagardère о покупке журнала Paris Match
Владелец LVMH Бернар Арно давно хотел приобрести влиятельный французский еженедельник. Миллиардеру принадлежат газеты Le Parisien и Les Échos

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) намерена купить журнал-еженедельник Paris Match у медиаконгломерата Lagardère, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет о доходах владельца издания.

В отчете сказано, что LVMH сделал соответствующее предложение Lagardère и его правление решило продолжить переговоры.

Если сделка состоится, число медиаактивов LVMH расширится — компания владеет ежедневными газетами Le Parisien и Les Échos. Paris Match агентство описывает как глянцевый журнал, где публикуют как новости, так и материалы о знаменитостях; это влиятельное издание, публикации в котором могут повысить шансы французских политиков, отмечает Bloomberg.

Один из богатейших людей на планете: как живет и чем владеет Бернар Арно
Стиль
Бернар Арно, 2004

LVMH владеет миллиардер Бернар Арно, который занимает третье место в списке богатейших людей в мире. Состояние семьи Арно Forbes оценивает в $231,9 млрд.

Контрольный пакет Lagardère принадлежит Vivendi Винсента Боллоре. В конгломерат, помимо журнала Paris Match, входят газета Le Journal du dimanche, радиостанции Europe 1, Europe 2 и RFM.

Арно — миноритарный акционер Lagardère, ему принадлежат 7,7% медиагруппы. Le Figaro отмечает, что миллиардер давно хотел приобрести Paris Match — например, он делал предложение о покупке журнала в 2021 году.

В LVMH входят 75 брендов, работающих в таких секторах, как вина и спиртные напитки, мода и изделия из кожи, парфюмерия и косметика, часы и украшения, розничная торговля. В 2023 году выручка группы составила €86,2 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее, чистая прибыль выросла на 8%, до €15,2 млрд.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
LVMH Бернар Арно журнал СМИ пресса
Материалы по теме
Новый владелец «Иль де Ботэ» рассказал о сделке с LVMH
Бизнес
Новым главой Cristian Dior стала дочь президента LVMH Бернара Арно
Общество
Маск дважды за час уступил первое место рейтинга Forbes президенту LVMH
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
Цифра дня | ВТБ, 252618, 28/02 08:51
Взлет до $200 тыс. Почему Кийосаки и крупные инвестдома ставят на биткоин Pro, 08:47
В центре Москвы перекрыли дорогу из-за церемонии прощания с Лебедевым Общество, 08:47
ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни Финансы, 08:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:30
Лесные пожары вынудили ядерный завод в Техасе приостановить работу Общество, 08:29
России снизили рейтинг FATF из-за недостатков в регулировании криптовалют Финансы, 08:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Названы города, где аренда жилья в разы дешевле платежей по ипотеке Недвижимость, 08:00
Эксперты предсказали скорое разделение мира на техноэкономические блоки Политика, 08:00
Еврокомиссия раскрыла детали принципа No Russia в торговле Экономика, 08:00
В Пентагоне рассказали, по скольким объектам хуситов были нанесены удары Политика, 07:58
LVMH собрался купить журнал Paris Match Бизнес, 07:42
Минобороны заявило о сбитом ночью над Белгородской областью дроне Политика, 07:31
Гены лидера. Почему большинство боссов так плохо руководят Pro, 07:00