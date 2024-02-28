LVMH собрался купить журнал Paris Match

LVMH начала переговоры с Lagardère о покупке журнала Paris Match

Владелец LVMH Бернар Арно давно хотел приобрести влиятельный французский еженедельник. Миллиардеру принадлежат газеты Le Parisien и Les Échos

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) намерена купить журнал-еженедельник Paris Match у медиаконгломерата Lagardère, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет о доходах владельца издания.

В отчете сказано, что LVMH сделал соответствующее предложение Lagardère и его правление решило продолжить переговоры.

Если сделка состоится, число медиаактивов LVMH расширится — компания владеет ежедневными газетами Le Parisien и Les Échos. Paris Match агентство описывает как глянцевый журнал, где публикуют как новости, так и материалы о знаменитостях; это влиятельное издание, публикации в котором могут повысить шансы французских политиков, отмечает Bloomberg.

LVMH владеет миллиардер Бернар Арно, который занимает третье место в списке богатейших людей в мире. Состояние семьи Арно Forbes оценивает в $231,9 млрд. Контрольный пакет Lagardère принадлежит Vivendi Винсента Боллоре. В конгломерат, помимо журнала Paris Match, входят газета Le Journal du dimanche, радиостанции Europe 1, Europe 2 и RFM.

Арно — миноритарный акционер Lagardère, ему принадлежат 7,7% медиагруппы. Le Figaro отмечает, что миллиардер давно хотел приобрести Paris Match — например, он делал предложение о покупке журнала в 2021 году.

В LVMH входят 75 брендов, работающих в таких секторах, как вина и спиртные напитки, мода и изделия из кожи, парфюмерия и косметика, часы и украшения, розничная торговля. В 2023 году выручка группы составила €86,2 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее, чистая прибыль выросла на 8%, до €15,2 млрд.